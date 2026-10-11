В садах за ДТЮ после завершения строительства планируют ставить новогоднюю елку

Пешеходная дорожка от ДТЮ к будущей площади, где будут ставить новогоднюю елку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

На днях журналистам и депутатам Законодательного Собрания Владимирской области продемонстрировали промежуточные результаты благоустройства садов за ДТЮ. Как известно, пока там ведутся работы на прудах.

Новая дамба

Для людей, привыкших видеть этот уголок Владимира в густой зелени, за забором стройплощадки открывается страшное зрелище: подавляющее большинство деревьев от здания Дворца детского и юношеского творчества в сторону родника вырубили. Лишь отдельные деревца разных пород сглаживают серый осенний пейзаж.

Вместо старой тропинки путников встречает дорога из бетонных плит, ведущая к огромной недостроенной площади. От нее в сторону ДТЮ возводят пешеходную дорожку с множеством витиеватых изгибов.

Вид на Верхний пруд в районе входа в парк со стороны ДТЮ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

От Верхнего пруда фактически не осталось ничего — там, где было его дно, экскаватор черпает остатки ила и грунта. Лишь за возводимой дамбой виднеется старая будка родника, напоминающая о былых временах.

С одного берега высохшего пруда забиты сваи в несколько рядов, а с другого, со стороны улицы Мира — устроена длинная стена из шпунтов. Лишь та часть парка, что находится в районе Среднего и Нижнего прудов, пока еще уцелела и все еще изобилует деревьями.

Строительство дамбы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Генеральный директор АО «ДСУ-3» Андрей Трусов объяснил, что сейчас между Верхним и Средним прудами действительно строят дамбу, которая окажется гораздо массивнее той перемычки, что была здесь раньше. Предполагается, что уровень прудов станет разным — это будет нечто наподобие бьефов на гидроэлектростанции. Дело в том, что приходится подстраиваться под родник, чтобы его не затопило. Именно поэтому и дамба должна обеспечивать соответствующие уровни.

Что до свай, то на них будут стоять лодочная станция и другие сооружения, а шпунтовые ограждения необходимы для того, чтобы склон вдоль улицы Мира не сползал.

Новогодняя елка

Заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации города Владимира Олеся Авдонина объяснила суть происходящего наверху. Оказывается, витиеватые тропинки на месте бывшей Аллеи пионеров ведут к будущей площади, диаметр который составит 80 метров. Она станет зоной для проведения массовых мероприятий. По центру даже планируется ставить новогоднюю елку, для чего под поверхностью проведут электропроводку.

- Эта территория пока будет пустой, по периметру установим мачты освещения с фонарями и поставим лавочки. А в будущем предполагаем, что здесь могут быть установлены какие-то некапитальные сооружения типа кафе, - поделилась Олеся Авдонина.

На месте бывшей Аллеи пионеров появится огромная площадь. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Тут же, чуть поглубже, поставят туалеты. А вообще предполагается разместить в садах за ДТЮ спортивные площадки, включая футбольные, волейбольные и баскетбольные, скейт-площадку для молодежи, зону пешеходных дорожек с видеонаблюдением, однако большую часть парка займет так называемая зона спокойного отдыха.

Кстати, площадь с дорожками строят в рамках этапа по благоустройству прудов, ибо проекта благоустройства парка в целом до сих пор не существует. Из-за этого стоимость работ подорожала, но замглавы стройуправления заметила, что деньги в бюджете есть.

Проект благоустройства прудов с площадью. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Предполагается, что этап благоустройства прудов полностью завершат к концу 2027 года, но уже до этого времени часть парка могут открыть. По словам Олеси Авдониной, первой открытой территорией могут стать Верхний пруд и эта самая площадь. Оставшиеся 13 гектаров предстоит благоустраивать в рамках второго этапа. Увы, пока еще деньги на него в бюджете не предусмотрены, и говорить о конкретных сроках завершения благоустройства всех садов за ДТЮ «под ключ» слишком рано.

Кстати, пока еще нет однозначного понимания с рыбой — ее должны отселить из Среднего и Нижнего прудов, но вопрос обратного зарыбления чиновники еще не обсуждали. Вероятнее всего, его решат уже в будущем.