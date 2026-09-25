«Новые люди» подвели итоги выборов во Владимирской области

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы провели большую кампанию во Владимирской области. Нам было важно донести наши идеи и предложения не только жителям Владимира, поэтому вместе с командой и агитаторами мы много работали в районах. И результат видно – мы взяли второе место в электронном голосовании, а партия набрала достойный результат на выборах в Госдуму – 9,16%. Мы видим, что нас поддерживает всё больше людей. Это большая ответственность, и мы своей работой продолжим доказывать, что для нас люди важнее. Но для меня главное не эти цифры, а то, что мы видим поддержку жителей. Спасибо каждому, кто поддержал нас. Уверен, что это только начало. Будущее – за «Новыми людьми», – подвёл итоги выборов руководитель партии «Новые люди» в регионе и депутат Совета народных депутатов Владимира Данил Котлер.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Данил также добавил, что во время предвыборной кампании команда партии собрала сотни идей и предложений от жителей региона. Они лягут в основу работы партии на ближайшие годы.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. За годы работы партия запустила ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, продвинула инициативы в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. Всего от «Новых людей» избрано более тысячи депутатов на разных уровнях - от муниципального до федерального.