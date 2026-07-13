«Хавал» против «Нивы»: владимирские власти объяснили, зачем покупают иномарки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот уже несколько лет в России действует запрет на покупку импортных автомобилей для нужд чиновников и муниципальных учреждений. Однако по-прежнему в тендерах на покупку машин на сайте госзакупок можно обнаружить иностранные марки. Например, на днях администрация Петушинского округа приобрела китайский Haval.

Кроссовер для МБУ

Согласно тендеру, который в июне был размещен петушинскими властями, им требовался кроссовер с салоном из искусственной кожи, с роботизированной коробкой передач, аудиоподготовкой и всеми «плюшками» в части комфорта, такими как аудиосистема, диван-трансформер, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийная система с дисплеем, светодиодное освещение салона и так далее.

Начальная стоимость контракта составляла 2 миллиона 846 тысяч рублей, но в итоге договор заключили с компанией, согласившейся поставить иномарку за 2 миллиона 803 тысячи.

Кстати, покупка совершенно законна: на приобретение импортной машины у окружных властей имеется специальное разрешение Минпромторга России. Такие разрешения дают в случаях, если отечественных аналогов требующейся машины не существует.

Однако это отнюдь не единичный случай покупки иномарки, и даже не самый дорогой. Анализ госзакупок только за последние пару месяцев показал, что администрация города Владимира решила приобрести автомобиль Haval H9, установив начальную стоимость в 4 миллиона 745 тысяч рублей. В итоге победитель поставит комфортабельный кроссовер в гараж мэрии за 4 миллиона 488 тысяч рублей.

Еще одна закупка сделана МБУ «Владимирские тепловые электрические сети» - это организация, подведомственая горадминистрации Владимира. В июне руководитель учреждения издала приказ о покупке автомобиля Haval Jolion Premium, либо его эквивалента, за 2 миллиона 802 тысячи рублей. С поставщиком удалось сторговаться за 2 миллиона 647 тысяч. Зачем МБУ потребовался такой автомобиль — не ясно.

Каждому по потребности

Мы обратились в Правительство Владимирской области с запросом, в котором попросили уточнить, рассматривают ли власти вариант с закупкой отечественных автомобилей последних выпусков, таких как «Лада Азимут», «Нива Тревел» или других подобных. Кроме того, мы спросили, ведут ли областные власти разъяснительную работу с администрациями муниципалитетов, и какие конкретно характеристики становятся решающими при принятии решения о закупке иномарок.

В ответе за подписью начальника управления делами администрации губернатора Владимирской области Павла Романова разъяснений по существу наших вопросов не последовало. Однако Павел Романов ответил, что все закупки машин совершаются в соответствии с письмом Минпромторга России от 4 апреля 2025 года, в котором приведен актуальный перечень легковых автомобилей с российским VIN, «использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих и произведенных на территории Российской Федерации».

Проще говоря, раз производство Haval локализовали в России, то он теперь считается как бы отечественным. Почему нельзя купить более дешевый и родной вариант — так и осталось непонятным.

Мы попытались выяснить в администрации города Владимира, с какой же целью приобретался дорогой Haval H9 и для чего муниципальному учреждению нужна чуть менее дорогая иномарка.

- Сейчас происходит обновление нашего гаража. Парк обновляется, потому что автомобили 2010 и даже 2006 года выпуска уже невозможно использовать: они ломаются или не подлежат восстановлению. Поэтому идет поэтапное обновление, и это не первая машина, которую мы приобрели, - уточнила официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова относительно машины за 4 миллиона.

В мэрии добавили, что в гараже есть не только иномарки, но и отечественные машины. Покупают их, исходя из конкретных нужд. В основном речь идет о выездах на мероприятия по городу или в командировки. Более того, в горадминистрации заявили, что сам градоначальник Сергей Волков ездит на «Ниве» и даже на «Газели», причем за рулем.

- Он имеет водительское удостоверение соответствующей категории и доверенность, сам садится за руль отечественного автомобиля на механической коробке передач, и отправляется с коллегами на рабочий выезд, - рассказала Юлия Жирякова.

Если это действительно так, то поступок мэра вызывает уважение и отсылает к памяти покойного мэра Мурома Петра Каурова, который сам ездил за рулем обычной трехдверной «Нивы». Однако зачем понадобился Haval Premium муниципальному учреждению в мэрии так и не смогли объяснить убедительно, опять же, сославшись на то, что машины покупаются под потребности.

Мотор от «Газели»

Одновременно с премиум-закупками во Владимирской области искали и другие автомобили. Например, городская больница №5 города Владимира приобрела «УАЗ» - буханку за 1 миллион 546 тысяч рублей. Из всех требований в документе прописали только полный привод и усилитель рулевого управления.

Горбольница №5 приобрела обычный УАЗ-буханку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще один контракт разыграло региональное Министерство имущественных и земельных отношений для нужд ГКУ «Служба по делам ГО, пожарной безопасности и ЧС Владимирской области». Для спасателей купили два автомобиля: «Ладу Ларгус» и «Ниву Тревел». Две машины обошлись по цене почти одного Haval – 2 миллиона 950 тысяч рублей.

Приятно удивила и администрация пока еще существующего Боголюбовского сельского поселения, которая приобрела «Ниву Тревел» за 1 миллион 499 тысяч.

А вот Александровская районная больница вообще покупала не целый автомобиль, а только мотор. Он потребовался машине «скорой помощи» марки «Газель Некст», стоимость двигателя оценили в 350 тысяч рублей.

Также для школ покупают не импортные автобусы, а отечественные «ПАЗы», «Газели» и «КавЗы».

Справедливости ради, на днях и мэрия Владимира купила «Ладу Весту» универсал за 1 миллион 701 тысячу рублей.