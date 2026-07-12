В Левитановском сквере Владимира появились лавочки с навесом

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире продолжают преображать общественные пространства. На этот раз изменения решили внести в Левитановский сквер. Сама территория находится на солнечной стороне – раньше здесь росли сосны, но после благоустройства и установки памятника их спилили. Теперь в жаркую погоду людям совершенно негде спрятаться от солнца, приходится сидеть на раскаленных лавочках.

Еще в прошлом году администрация города анонсировала, что в сквере заменят садовую мебель. И вот это произошло. Прямо за привычными лавочками установили новые – с навесами. Правда, пока они огорожены лентами, и садиться на них нельзя.

Горожане заметили, что на старых лавочках могла разместиться большая компания, а новые рассчитаны на двух – максимум трех человек. К форме навеса тоже возникли вопросы – их наклон не всегда сможет защитить от палящего солнца. Жители областного центра считают, что такие навесы будут привлекать голубей, оставляющих свои следы на сидящих людях.

- Левитановский сквер – одно из видовых пространств, поэтому сотрудники «Зеленого города» продолжают его обновлять. Может новые лавочки не такие вместительные, но зато имеют более эстетический вид, - подчеркнула официальный представитель мэрии Юлия Жиркова.

Что же касается голубей, то власти призывают горожан не подкармливать птиц, тем самым привлекая их в общественное пространство.

Левитановский сквер - любимое место голубей. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Сейчас «Зеленый город» продумывает установку звукового отпугивателя птиц в сквере, чтобы решить эту проблему, - отметила Юлия Жирякова.

Что же касается старых лавочек, то если специалисты посчитают их состояние удовлетворительным, то они будут установлены в другие общественные пространства, где не хватает сидячих мест. Если же лавочки пришли в негодность, то их утилизируют.

Надо отметить, что в прошлом году Левитановский сквер озеленили. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Автором проекта выступил известный ландшафтный архитектор Илья Васецкий. В сквере высадили более тысячи саженцев растений, среди которых сирень обыкновенная, кизильник блестящий и гортензия. Сейчас разросшиеся кустарники радуют глаз. Но, к сожалению, не спасают от жары.