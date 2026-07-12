Мурому на спасение Штапского моста выделят 40 миллионов рублей

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Ровно год назад мы писали о неприятной ситуации, сложившейся буквально в полукилометре от администрации округа Муром: пешеходный мост, соединяющий микрорайон Штап с остальной частью города, пришел в негодность и был закрыт, отрезав жителей от многих благ цивилизации. Спустя 12 месяцев появилась надежда, что путепровод все-таки обновят.

Старый путь

Этот объект среди муромлян называется Штапским мостом по имени района, раскинувшегося по другую сторону Успенского оврага — очень глубокой впадины, заросшей кустарником, деревьями и захламленной мусором.

Это сооружение построили в 1948 году и предназначено оно исключительно для пешеходов — транспорту приходится делать крюк, проезжая через улицу Плеханова или через улицу Войкова. Но никто никогда не жаловался: люди спокойно ходили через мост в центр города пешком: дети учатся в ближайших школах, а взрослые так добираются до работы. Магазины и здание мэрии тоже находятся в пяти минутах ходьбы.

Однако со временем мост пришел в ужасное состояние. Хотя его чинили в 2014 году, но тот ремонт не был капитальным, и металлические сооружения попросту заржавели. Ходить через Штапской мост стало опасно для жизни, и его наглухо закрыли для прохожих. Сейчас настил наполовину разобран, а сам путепровод так и стоит в том виде, в каком его оставили год назад.

В мэрии Мурома тогда не стали скрывать, что проблема серьезная, но на вопрос о сроках ремонта или перестройки Штапского моста лишь разводили руками.

- После демонтажа покрытия визуальный осмотр показал, что часть металлических конструкций моста находится в неудовлетворительном состоянии. Дальнейшие работы без заключения специализированной организации были нецелесообразны, - уточнил год назад замглавы администрации округа Муром Олег Круглов.

Для обследования железных конструкций привлекли специализированного подрядчика, но с тех пор ничего не изменилось.

Новая конструкция

И вот, спустя 12 месяцев, губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление, утвердившее правила предоставления Мурому субсидии на устройство пешеходного разборного моста в микрорайоне Штап. Речь идет о том самом аварийном путепроводе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев добавил, что впереди предстоит демонтаж старых конструкций моста и установка новых, однако перед этим нужно будет провести конкурс на поиск подрядчика. Пока такой конкурс не объявлен, но уже ясно, что Штапской мост станет разборным. Это мост, который собирается из отдельных частей и при необходимости может быть демонтирован и перенесен в другое место. Такая конструкция дешевле капитального сооружения и вполне годится для пешеходов.

В Постановлении обращает на себя внимание одна цифра: область берет на себя 95 процентов расходов, а оставшуюся сумму должен внести Муром. Конкретная сумма ремонта в постановлении не указана. В ответ на наш вопрос в Министерстве ЖКХ Владимирской области уточнили, что в областном бюджете на 2026 год утвердили сумму в 40 миллионов рублей — именно эти деньги планируется передать муромлянам на Штапской мост.

- Указанные средства будут выделены после поступления в министерство заявки от округа Муром, - отметил министр ЖКХ региона Сергей Маевский. Он добавил, что новый Штапской мост должен появиться уже в 2026 году.