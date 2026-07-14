«Новые люди» провели выдвижение кандидатов во Владимирской области

Фото: партия "Новые люди".

Мероприятие прошло на открытой площадке у водохранилища Содышка и собрало более ста человек. Это руководители местных отделений, кандидаты, сторонники и члены партии.

Данил Котлер, лидер партии на Вологодчине и депутат Совета народных депутатов Владимира, во время выступления отметил, что сегодня региону нужна политика, ориентированная на развитие и доверие к людям.

Вместе с депутатом от фракции Анной Скрозниковой Данил вручил 42 партийных билета новым членам партии. Это люди разных возрастов и профессий, которых объединяет желание делать Владимирскую область лучше.

Фото: партия "Новые люди".

Главный фокус всего выдвижения — на человеке. В партии подчёркивают, что вся работа сторонников ведётся на решении проблем каждого, кто к ним обратится.

«Наши проекты охватывают тысячи людей по Владимирской области. Мы поддерживаем развитие спорта, делаем мероприятия и обучаем новому старшее поколение, помогаем приютам, поддерживаем местных предпринимателей, обучаем студентов как открыть своё дело. Нам важно, чтобы каждый житель региона хотел остаться на своей родной земле, развиваться и создавать семьи», — отмечает Данил Котлер.

«Для нас человечное отношение — не лозунг, а рабочий принцип: мы не про «запретить и отчитаться», а про поддержку живой инициативы.

Фото: партия "Новые люди".

Запретить и отчитаться проще, чем разобраться. Отписаться легче, чем ответить. «Новые люди» принципиально идут другим путём — тем, на котором проблема действительно решается. Мы начинаем новый этап работы. И для нас важно, что команда растёт за счёт неравнодушных людей — тех, чья энергия превращается в конкретные дела, а не в разговоры», – отметила Анна Скрозникова.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».