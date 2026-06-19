Во Владимире пройдет этно-день, состязание богатырей и детский фестиваль

"Богатырская битва" пройдет уже в десятый раз. Фото Министерства спорта Владимирской области.

Эти выходные обещают быть насыщенными. Жители Владимира смогут посоревноваться в силе и ловкости, узнать о разных традициях и культурах, а также погрузиться в мир детства.

Вокруг света

20 июня в 12 часов Центральный парк приглашает гостей и жителей города на этно-день «Вокруг света».

Дом Дружбы народов Владимирской области представит интерактивную программу, где все желающие смогут поближе познакомиться с традициями, играми и гостеприимством разных народов, проживающих на территории России.

Студенты кафедры «Русский как иностранный» ВлГУ покажут колоритное концертное выступление и проведут мастер-класс, на котором можно будет прикоснуться к многонациональному творчеству.

Также организаторы подготовили тематические фотозоны и арт-объекты, ярмарку мастеров и выставку ремесел, примерочную, где можно будет нарядиться в национальную одежду, уроки иностранных языков и этно-грим. Гостям предложат погрузиться в чайные традиции разных стран и народов, отгадать специи по запаху, узнать об индийской культуре. Не обойдется без угощений – все желающие смогут попробовать национальные блюда.

Этно-день "Вокруг света". Фото со страницы Центрального парка в ВК.

Многодетным посвящается

Также 20 июня во Владимире отметят новый праздник, посвященный многодетным семьям «Всеволод Большое Гнездо». В 9 часов в Успенском соборе начнется божественная литургия, после этого пройдет награждение семей епархиальными наградами. В 10.30 семьи переместятся в парк Пушкина, где их ждет выступление творческих коллективов, спортивно-развлекательный квест, а также угощение пирогами, чаем и компотом.

В 15 часов многодетные семьи смогут пойти в Центр ИЗО, где приготовили большую интеллектуальную игру «Угадай шедевр». Участника покажут работы великих русских и зарубежных мастеров. На каждой картине есть маленькая тайна, скрытая от глаз. Задача — разгадать её! Вход свободный. Действует предварительная запись по телефону: 77-91-18.

Битва титанов

Наконец, 20 июня в 12 часов на Соборной площади пройдет фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва». Организаторы ожидают более 400 спортсменов-участников из разных уголков страны и тысячи зрителей.

Центральным событием станет встреча настоящих русских богатырей, командный турнир по стронгмену. Команды в составе двух силачей сойдутся в состязаниях пяти видов упражнений: «Верховая эстафета» (по очереди атлеты будут поднимать различные снаряды весом от 90 до 150 килограмм), «Пул-пуш» (в формате «команда на команду» атлеты будут бороться с помощью бревна), «Арм оф Арм» (сидя, участникам нужно будет перетянуть канат, в то время как другой конец будет привязан к спецтехнике), «Метание мешков с песком» (каждой команде нужно будет перекинуть 12 мешков, наполненных песком, через перекладину высотой почти 5 метров) и «Трак Пул» (в упряжке команды протащат за собой спецтехнику на расстояние в 25 метров).

Фото Министерства спорта Владимирской области.

Еще на одной площадке пройдет турнир по рукопашному бою. За награды поборются сильнейшие спортсмены от 12 до 15 лет. Также в рамках фестиваля состоится кила, армрестлинг, соревнования по гиревому спорту, традиционный русская забава – кулачный бой стенка на стенку. Участие примут 100 атлетов, по 50 с каждой стороны.

50 участников сойдутся в соревнованиях по кибатлетике. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из 11 регионов России, в том числе и Донецкой и Луганской Народных Республик преодолеют полосу препятствий. Соревнования пройдут в трех дисциплинах: «протезы бедра», «протезы голени» и впервые «активные инвалидные коляски». Владимирскую область представит сборная в составе 17 спортсменов, в числе которых шестеро ветеранов СВО.

Крутая песочница

21 июня с 12 до 16 часов в Центральном парке будет походить детский фестиваль «Крутая песочница». Будет работать более 20 интерактивных площадок для детей и взрослых.

С 12.30 до 15.30 эксперты и психологи поделятся секретами нейропсихологических игр и расскажут всё о сенсорной интеграции. Также в программе обозначены разные мастер-классы - от росписи «Владимирского сувенира» и «Куклы-закрутки» до программирования с робомышью и «Тайн микромира». В игровой зоне гостей ждет нейрофитнес, песочная терапия, гигантская игра по ПДД, головоломки и веселый «Хоровод игр»!

В 13.50 и 15.30 состоятся флешмобы и розыгрыши призов. Чтобы принять в них участие, необходимо пройти онлайн-регистрацию.