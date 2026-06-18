Двухдневный фестиваль джаза пройдет во Владимире и Муроме

Даниил Крамер. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год Владимирская область становится площадкой для проведения фестиваля «ДжазМост» (6+). 19 июня концерт пройдет во Владимирской областной филармонии, а 20 июня зрителей приглашают в Муром – в парк имени 50-летия Советской власти.

В течение двух дней будут выступать ведущие московские артисты, исполняющие джаз, фьюжн, соул, латино и фанк: Даниил Крамер, квартет Алексея Попова, трио Олега и Натальи Бутман «Магия джаза» и другие.

Босса-нова и инструментальный фолк-джаз

Первый день фестиваля пройдет в Концертном зале имени Танеева под личным патронажем Даниила Крамера. Музыканты представят широкую палитру - от джазовых стандартов и босса-новы до авторского инструментального фолк-джаза.

Откроется фестиваль в 18 часов выступлением Квартета Алексея Попова. В его составе: Николай Сизов (фортепиано, клавишные), Виктор Савич (бас-гитара), Алексей Шихов (ударные) и Алексей Попов (саксофон, клавишные). В программе «Доступная роскошь» повышенное внимание уделяется ритмической составляющей, когда даже саксофон отчасти делается ритмическим инструментом.

В 18.50 на сцене появится Трио Олега и Натальи Бутман (плюс Григорий Воскобойник (контрабас)). Программа «Магия джаза» представляет собой виртуозное сочетание авторских композиций и джазовых стандартов с изысканным вокалом, экспрессией и драйвом.

В 19.40 выступит Квинтет вокалистки Екатерины Черноусовой, в составе Романа Иванова (труба), Виктора Болтовского (ударные), Евгения Степанова (бас-гитара), Дмитрия Болдыря (фортепиано). Зрители отправятся в кругосветное музыкальное путешествие. Прозвучат джазовые хиты, а также композиции в стилях «фолк-джаз» и «world music», а также аранжировки русской классики и песен разных стран на 9 языках!

Роман Мирошниченко выступит во Владимире и Муроме. Фото с сайта Министерства культуры Владимирской области.

В 20.30 слушателей ждет джаз-фьюжн высшей пробы от самого титулованного гитариста страны Романа Мирошниченко. На сцену он выйдет с Владимиром Нестеренко (рояль), Валерием Чернооком (ударные) и Ринатом Насыровом (бас-гитара). Яркое шоу включает авторские композиции гитариста-виртуоза с отмеченных международными наградами альбомов, а также аранжировки инструментальных хитов Джона Маклафлина, Чика Кориа, Ларри Кориэлла, Стива Вая и других выдающихся представителей гитарной музыки.

Завершится первый день фестиваля выступлением Квартета Даниила Крамера. Он выступит вместе с Дарьей Чернаковой (контрабас, вокал), Павлом Тимофеевым (ударные) и Анастасией «Джаззи» Ивановой (вокал, тромбон). В этом году Даниил Крамер представит на суд зрителя свою визитную карточку - программу «Игры в джаз» - развлекательную, а иногда серьезную, где диалог сменяется соревнованием или даже дуэлью, где джазовые стандарты и авторские произведения прозвучат в оригинальном прочтении музыкантов.

Цена билета – 900-1900 рублей.

От прогрессив-рока до академической музыки

Второй день фестиваля решили провести на свежем воздухе. Концерт для зрителей бесплатный, но количество сидячих мест ограничено.

Первым на сцену в 18 часов выйдет ансамбль Софи Гертье. В его составе: Виктория Петровская (клавишные), Марк Гайдар (контрабас), Дмитрий Сафонов (ударные), Анатолий Осипов (тенор-саксофон), Федор Гречищев (труба), Альберт Сабирзянов (альт-саксофон), вокалистка Софи Гертье. Коллектив представит «Анталогию советского джаза». Зрители услышат авторские аранжировки, соединяющие советскую лирику с ритмической свободой современного джаза.

В 19 часов выступит Excite Quintet. В нем играют: Владимир Чепрасов (фортепиано), Святослав Епифанов (гитара), Артур Мартиросян (бас-гитара), Омар Саидов (ударные), Егор Попов (саксофон). В программе - смешение жанров: от прогрессив-рока и электроники до хип-хопа и академической музыки.

В 20 часов зрители услышат выступление Романа Мирошниченко, Владимира Нестеренко (рояль), Валерия Черноока (ударные) и Рината Насырова (бас-гитара).

Один из ведущих саксофонистов России Александр Довгополый выступит в Муроме. Фото с сайта областной филармонии.

Финальным аккордом станет проект Александра Довгополого «Летние эскизы». На сцену выйдут Дмитрий Максимов (бас-гитара), Иосиф Жук (клавишные), Иван Акатов (труба), Эдуаод Риккер (гитара), Илья Дорофейчик (ударные), Диана Тедеева (вокал) и Александр Довгополый (альт саксофон, флейта, вокодер, синтезатор).

Александр Довгополый - один из ведущих саксофонистов России в жанрах фанк, соул и джаз, блестящий мультиинструменталист и композитор. Мастер энергичного грува, изысканных гармоний и проникновенных мелодий. Его музыка - это драйв, чувственные мелодии и красивые гармонии, которые звучат на радиостанциях России и мира.