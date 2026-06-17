Во Владимире отремонтируют 78 дворов и 11 прилегающих к ним территорий

Фото с сайта администрации города Владимира.

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Благодвор». Его особенность в том, что он позволяет приводить в порядок не только дворы многоквартирных домов, но и прилегающие к ним территории: дороги-дублеры, сквозные проезды, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы.

За два прошлых года в рамках этой программы было благоустроено 956 дворов и 682 прилегающие территории. В этом году в порядок приведут еще 521 объект (385 дворов и 136 территорий). На работы было выделено 1,2 миллиарда рублей.

На сегодняшний день в девяти муниципальных образованиях региона ремонт завершен в 19 дворах и 26 прилегающих территориях. В числе первых оказались Судогодский, Петушинский, Юрьев-Польский, Селивановский и Собинский муниципальные округа, Суздальский район, Суздаль и Гусь-Хрустальный.

А вот во Владимире только недавно определили адреса, где пройдет благоустройство. Всего будет отремонтировано 78 дворов и 11 прилегающих к ним территорий. На эти цели предусмотрено 324 миллиона рублей. На сегодняшний день проводятся торги по каждой точке.

В перечень работ по благоустройству дворов входит ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, устройство и ремонт имеющихся парковочных мест.

А благоустройство прилегающих территорий включает в себя ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров, троп, парковок, дорожек, в том числе велосипедных, обеспечение освещения и установку скамеек и урн, если в них есть необходимость.

КОНКРЕТНО

Перечень дворов:

Микрорайон Юрьевец (улица Институтский городок, д.28, 30, 32);

Микрорайон Пиганово, ул. Центральная, д.9;

Улица Завадского, д.11;

Улица Верхняя Дуброва, д. 1, 14;

Улица Нижняя Дуброва, д. 21, 35, 42;

Улица Пугачева, д. 75;

Улица Фатьянова, д.18-а;

Улица Тихонравова, дом 12;

Улица Василисина, д. 10, 10-б, 10-в;

Горный проезд, д.13;

Проспект Ленина, д. 32, 34, 39;

Улица Алябьева, д. 18, 20;

Улица Балакирева, д. 43-д, 43-г, 47;

Сущевский проезд, д.2;

Улица Разина, д.6, 12-а;

Проспект Строителей, д. 2-а, 22;

Улица Университетская, д.7, 9;

Улица Горького, д. 34, 44, 84, 86, 115;

Улица Гастелло, д. 7-а;

Улица Мира, д. 23;

Улица Кирова, д. 17;

Улица Строителей, д. 3;

Улица Суздальская, д. 8-а, 8-б, 8-в, 8-г;

Улица Подбельского, д. 6;

Улица Крупской, д. 2-а;

Улица Северная, д. 36, 37-а;

Улица Мира, д. 37, 37-а;

Турбаза Ладога, ул. Сосновая, д. 7, 8, 9;

Улица Вокзальная, д. 9, 11, 13, 23;

Улица Юбилейная, д. 8;

Улица Усти-на-Лабе, д. 16;

Улица Лермонтова, д. 40, 42, 44-а;

Улица Почаевская, д. 10;

Улица Безыменского, д. 23;

Улица Куйбышева, д. 46;

Улица Соколова-Соколенка, д. 7-а, 9-а, 18, 30;

Улица Растопчина, д. 59;

Улица Юбилейная, д. 26, 28, 50;

Улица Егорова, д. 8;

Микрорайон Оргтруд, улица Строителей, д. 1, 7;

Микрорайон Лесной, ул. Лесная, д. 5.

Перечень прилегающих территорий:

- к улице Университетская, д. 7, 9;

- к улице Разина, д. 12-а;

- к улице Балакирева, д. 43-а, 43-д;

- к улице Сурикова, д. 22, 24, 26;

- к проспекту Строителей, 22, 22-а, 24, 24-б;

- к улице Сосновая, д. 7, 8, 9 (турбаза Ладога);

- к улице Куйбышева, д. 46;

- к улице Соколова-Соколенка, д. 16;

- к улице Добросельская, д. 197-а;

- к Судогодскому шоссе, д. 41.