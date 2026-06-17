Во Владимире отремонтируют 78 дворов и 11 прилегающих к ним территорий

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Благодвор». Его особенность в том, что он позволяет приводить в порядок не только дворы многоквартирных домов, но и прилегающие к ним территории: дороги-дублеры, сквозные проезды, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы.
За два прошлых года в рамках этой программы было благоустроено 956 дворов и 682 прилегающие территории. В этом году в порядок приведут еще 521 объект (385 дворов и 136 территорий). На работы было выделено 1,2 миллиарда рублей.
На сегодняшний день в девяти муниципальных образованиях региона ремонт завершен в 19 дворах и 26 прилегающих территориях. В числе первых оказались Судогодский, Петушинский, Юрьев-Польский, Селивановский и Собинский муниципальные округа, Суздальский район, Суздаль и Гусь-Хрустальный.
А вот во Владимире только недавно определили адреса, где пройдет благоустройство. Всего будет отремонтировано 78 дворов и 11 прилегающих к ним территорий. На эти цели предусмотрено 324 миллиона рублей. На сегодняшний день проводятся торги по каждой точке.
В перечень работ по благоустройству дворов входит ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, устройство и ремонт имеющихся парковочных мест.
А благоустройство прилегающих территорий включает в себя ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров, троп, парковок, дорожек, в том числе велосипедных, обеспечение освещения и установку скамеек и урн, если в них есть необходимость.
КОНКРЕТНО
Перечень дворов:
Микрорайон Юрьевец (улица Институтский городок, д.28, 30, 32);
Микрорайон Пиганово, ул. Центральная, д.9;
Улица Завадского, д.11;
Улица Верхняя Дуброва, д. 1, 14;
Улица Нижняя Дуброва, д. 21, 35, 42;
Улица Пугачева, д. 75;
Улица Фатьянова, д.18-а;
Улица Тихонравова, дом 12;
Улица Василисина, д. 10, 10-б, 10-в;
Горный проезд, д.13;
Проспект Ленина, д. 32, 34, 39;
Улица Алябьева, д. 18, 20;
Улица Балакирева, д. 43-д, 43-г, 47;
Сущевский проезд, д.2;
Улица Разина, д.6, 12-а;
Проспект Строителей, д. 2-а, 22;
Улица Университетская, д.7, 9;
Улица Горького, д. 34, 44, 84, 86, 115;
Улица Гастелло, д. 7-а;
Улица Мира, д. 23;
Улица Кирова, д. 17;
Улица Строителей, д. 3;
Улица Суздальская, д. 8-а, 8-б, 8-в, 8-г;
Улица Подбельского, д. 6;
Улица Крупской, д. 2-а;
Улица Северная, д. 36, 37-а;
Улица Мира, д. 37, 37-а;
Турбаза Ладога, ул. Сосновая, д. 7, 8, 9;
Улица Вокзальная, д. 9, 11, 13, 23;
Улица Юбилейная, д. 8;
Улица Усти-на-Лабе, д. 16;
Улица Лермонтова, д. 40, 42, 44-а;
Улица Почаевская, д. 10;
Улица Безыменского, д. 23;
Улица Куйбышева, д. 46;
Улица Соколова-Соколенка, д. 7-а, 9-а, 18, 30;
Улица Растопчина, д. 59;
Улица Юбилейная, д. 26, 28, 50;
Улица Егорова, д. 8;
Микрорайон Оргтруд, улица Строителей, д. 1, 7;
Микрорайон Лесной, ул. Лесная, д. 5.
Перечень прилегающих территорий:
- к улице Университетская, д. 7, 9;
- к улице Разина, д. 12-а;
- к улице Балакирева, д. 43-а, 43-д;
- к улице Сурикова, д. 22, 24, 26;
- к проспекту Строителей, 22, 22-а, 24, 24-б;
- к улице Сосновая, д. 7, 8, 9 (турбаза Ладога);
- к улице Куйбышева, д. 46;
- к улице Соколова-Соколенка, д. 16;
- к улице Добросельская, д. 197-а;
- к Судогодскому шоссе, д. 41.