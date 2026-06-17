Во Владимирской области пропали шакалы

Шакал. Фото с сайта nature.kremlin.ru.

Госохотинспекция Владимирской области опубликовала данные, полученные в ходе зимних маршрутных учетов лесных обитателей. Эти исследования проводятся ежегодно с января по март и дают представление о том, кто живет в наших лесах.

От крота до лося

В целом специалисты охарактеризовали ситуацию с диким зверьем во владимирских лесах, как стабильную: особенных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. При этом зимний маршрутный учет удалось провести традиционным способом: по следам на снегу.

Однако если в прошлом году учетчикам мешало почти полное отсутствие снега, то в этот раз все оказалось наоборот: сквозь высокие сугробы в чащи с трудом пробирались как снегоходы, так и лыжники, но дело охотоведы все-таки сделали.

Снова самым многочисленным видом оказались кроты. Их в охотугодьях региона насчитали 23193 особи, причем особенно много этих подземных зверьков обитает в Киржачском округе. В частности, в Ильинском охотхозяйстве водятся 5000 кротов, а в Песьянском целых 7000.

На второе место по численности вышли белки, коих у нас 17348 животных. Эти грызуны водятся в каждом уголке Владимирской области.

Третье место досталось зайцу-беляку, которых во владимирских лесах обитает 13327 особей. По сравнению с прошлым годом беляков стало чуть меньше — тогда их числилось 13540. А вот зайцев-русаков, наоборот, вышло больше — 1420 против 1313 год назад.

Также в число наиболее многочисленных зверей вошли бобр европейский (11138 зверей) и ондатра (11066). А вот лось оказался в середине списка — их в регионе водится 10930 особей (10968 год назад).

Что до кабана, то его все еще мало: год назад было 244 головы, теперь стало 234. Зато во владимирских лесах водится 1991 благородный олень и 1980 пятнистых оленей. Первых стало чуть меньше, вторых чуть больше.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также во Владимирской области насчитали 565 водяных полевок, 214 выхухолей, 233 ласки, 451 лесного хоря, 765 енотовидных собак и 2141 лесную куницу. Кроме того, обнаружено 623 барсука и 1756 лисиц.

Где живет медведь

Есть во владимирских чащах и более экзотические виды. С каждым годом становится все больше рысей. Так, если в 2025 году их насчитали 27, то теперь представителей этого вида кошачьих стало 45. Сразу 12 рысей бегают по Петушинскому округу, 11 – по Меленковскому, шесть живут под Собинкой, пять прячутся в дебрях Гусь-Хрустального округа, четыре – в лесах Вязников, три – в Ковровском округе, а также две – в Камешковском и по одной – в Юрьев-Польском и Киржачском округах.

Что касается волков, то их насчитали 15 особей, из которых сразу семь встретились в Меленковском заказнике. Также их присутствие зарегистрировано в Вязниковском, Гороховецком и Собинском округах. Сотрудники Госохотинспекции отметили, что цифры по этому зверю остаются плюс-минус одинаковыми.

А вот родственников волков — шакалов, обнаружить вообще не удалось. Напомним, что в 2024 году два шакала были добыты в Ковровском и Меленковском районах. На тот момент не было уверенности, что «странные волки» - именно шакалы, но в 2025 году Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова подтвердил, что застреленные во Владимирской области животные были шакалами.

- Но тогда могли быть какие-то случайные заходы. Пока говорить о постоянно существующей группировке шакалов на территории региона преждевременно, - объяснил руководитель отдела учета и мониторинга животного мира и среды их обитания Госохотинспекции Владимирской области Федор Скрипченко.

В ведомстве отметили, что, в любом случае, гораздо большую угрозу для леса представляют вовсе не волки и шакалы, а безнадзорные собаки, которые стали большой биосоциальной проблемой. К сожалению, стаи собак, истребляющих диких животных, встречаются по всему региону, хотя их учет, понятное дело, никто не ведет.

Наконец, последним редким видом стал медведь. Официально зафиксировано присутствие косолапого в Вязниковском округе, где две особи живут в Клязьминско-Лухском заказнике. Однако буквально на днях следы мишки нашли и в Судогодском округе.

В Госохотинспекции уточнили, что судогодский медведь может быть достигшей половой зрелости особью, пришедшей из северных регионов. Такие расселения возможны, когда численность косолапых становится достаточно высокой. А так как медведей в России много, то и удивляться нечему.