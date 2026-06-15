Одной из улиц Владимира предложили присвоить имя писателя Солоухина

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимирская топонимическая комиссия провела июньское заседание, где было рассмотрено сразу 12 вопросов о переименовании остановок и улиц в областном центре.

Вместо колледжа - библиотека

В частности, в микрорайоне Уварово было решено дать названия двум новым улицам. Там появятся улица Заячья и Заячий проезд.

В микрорайоне Юрьевец недавно созданные остановки получили названия: «Улица Славная», «Улица Православная», «Улица Всесвятская» и «Улица Родионовка».

Также комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы присвоить производственной территории в микрорайоне Лесной название – территория «Промплощадка Лесной».

Также на рассмотрение было вынесено предложение о переименовании трех остановок. Первая в списке остановка «Магазин Ополье». Название предложили заменить на «Школа №40 имени Героя России Даниила Юрьева». Члены топонимической комиссии отметили, что им необходимо получить дополнительную информацию, после чего будет вынесено решение.

Второй предложили переименовать остановку «Завод Точмаш» в остановку «Технопарк Столетов». Рассмотрев этот вопрос, комиссия посчитала, что переименование на сегодняшний день нецелесообразно.

А вот третье предложение нашло у членов комиссия отклик. Они поддержали идею изменить название остановки «Политехнический колледж» на «Областную научную библиотеку».

Дань памяти

Далее речь шла об увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Было предложено назвать одну из улиц в честь Героя Советского Союза Павла Куприянова. Он являлся уроженцем Муромского уезда. Награжден орденом Ленина, медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Еще предложили увековечить память старшего лейтенанта Алексея Жижимонтова и полковника Александра Артемова. Первый был награжден медалью «За оборону Сталинграда». В свою очередь, Александр Артемов был награжден орденом Ленина, трижды орденом Боевого Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Также рассмотрели вопрос об увековечивании памяти участника СВО Анатолия Калачева, который погиб в 2024 году.

Несмотря на заслуги бойцов, топонимическая комиссия отказала обратившимся. Они сослались на положение администрации города, которое запрещает при наименовании объектов использовать «персональные названия в виде генитивной (родительный падеж) или «именной» (улица имени…) конструкций», а также «генитивные конструкции, обозначающие принадлежность». Члены комиссии посоветовали обратиться в мэрию для того, чтобы установить в память героев мемориальные доски.

В 2015 году в научной библиотеке был открыт бюст Владимиру Солоухину. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании был рассмотрен еще один вопрос. Было предложено присвоить имя Владимира Солоухина одной из улиц областного центра. Отметим, что писатель родился в селе Алепино Владимирской области. Его бюст несколько лет назад был установлен в областной научной библиотеке. Комиссия решила отложить этот вопрос для более детального изучения. Он будет рассмотрен на последующих заседаниях.