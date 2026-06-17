Зарядка с чемпионом: партия «Новые люди» провела в Коврове спортивную тренировку для детей

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Занятие провела настоящий профессионал - Мастер спорта по спортивной гимнастике Екатерина Соколова. Она показала базовые элементы, объяснила технику выполнения упражнений и зарядила всех отличным настроением.

- Любовь к спорту прививается с детства. Поэтому решили провести такое мероприятие в Коврове. А когда его проводит профессионал, уже достигший результатов, это мотивирует детей ещё больше. Во Владимирской области мы стараемся проводить такие мероприятия как можно чаще, - отмечает руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Данил Котлер.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» работает над рядом инициатив, чтобы сделать жизнь родителей лучше. Одно из предложений - сделать единый пакет справок на Госуслугах для отправки ребёнка в летний лагерь. Это позволит сократить количество личных обращений в поликлиники, снизить риск пропуска нужного документа, сделать подготовку к детскому отдыху более удобной и единообразной по всей стране, использовать уже существующие государственные медицинские данные в современном цифровом формате.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Ещё одно предложение - сделать электронный доступ к школьному меню во Владимирской области. Сейчас у родителей школьников нет единого удобного электронного доступа к актуальному школьному меню по всей стране. Информацию приходится искать отдельно по каждой школе, формат публикации часто неудобен, а главное - родители не могут заранее увидеть полный состав блюда.