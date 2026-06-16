Во Владимире район Военного городка временно останется с двумя автобусами

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На днях жители Владимира заметили исчезновение маршрутных такси №5, которые курсировали по кольцу, обслуживая территорию Военного городка. Как оказалось, перевозчик ООО «Виктория» просто ушел с линии, так что, помимо «пятерок», пропали и обслуживаемые им маршрутки №36.

Сам перевозчик никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации пока не давал, однако ранее представитель руководства «Виктории» Максим Володин заявлял, что они собираются покинуть линии, как только закончатся контракты с мэрией. Причиной тому он называл существенный рост цен на запчасти, на горюче-смазочные материалы и ОСАГО, а также отчасти штрафы, которые выписывала перевозчику мэрия.

Как бы то ни было, с середины июня маршрутные такси во Владимире исчезли. Поначалу в горадминистрации заявили, что в качестве альтернативы рассматривали запуск в Военный городок других маршрутов, называя, в частности, автобус №22С, однако теперь эти сведения уточнили.

В администрации города Владимира заявили, что фактически ранее уже направили через территорию Военного городка два маршрута — кольцевой автобус №28 и №18С, следующий из совхоза «Вышка» до микрорайона Лесной.

- Причина их пуска: ухудшение качества работы автобусов №5, которые постепенно стали снижать количество рейсов, - отметил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Таким образом, к моменту ухода маршрутки запасной вариант как бы уже действовал, и продолжает действовать поныне. Что же касается автобуса №22С, то в мэрии уточнили, что через улицу Красноармейскую он все-таки не пойдет, менять его не станут, так что пока Военный городок останется с двумя автобусами: 18С и 28.

Однако именно «двадцать второй социальный» стал заменителем маршрутки №36, которая следовала до улицы Офицерской. В мэрии особо отметили, что жители этого района получили не просто другой автобус, а именно социальный маршрут.

Тем не менее, факт остается фактом: пока на линиях Владимира стало двумя автобусами меньше. Примечательно, что официально контракт с ООО «Виктория» еще не расторгнут, и сейчас власти ведут с перевозчиком претензионную работу. Однако пока ведутся разбирательства, и пока маршруты остаются в руках недействующей компании, передать их другому перевозчику нельзя. Планов отказаться от маршруток у властей пока нет. Вероятнее всего, их вновь выставят на торги. Но когда это произойдет, сейчас сказать трудно.