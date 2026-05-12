Летние лагеря во Владимире-2026: где отдохнуть ребенку в каникулы

Учебный год подходит к концу, а значит родители должны решить, как их школьники проведут летние каникулы. Отправить ребенка на три месяца в деревню к бабушке – идеальный вариант, но не у всех есть такая возможность. Поэтому остается либо организовать досуг дома, либо отправить чадо в лагерь.

Во Владимирской области свои двери для детей откроют 30 загородных стационарных лагерей, 351 лагерь с дневным пребыванием, 4 палаточных лагеря и 9 лагерей труда и отдыха.

По отбору или коммерческие смены

В муниципальные загородные лагеря «Икар» и «Дружба» уже не попасть (даже на коммерческие смены). Заявление пишут в январе, да и количество желающих в несколько раз превышает число мест.

Можно попробовать попасть в областной лагерь «Олимп». Однако на бюджетные смены попасть не просто - нужно пройти отбор. Всего там предложат шесть смен:

- «Смена Первых: Суворовец» (бюджетная): с 30 мая по 12 июня – для детей 12-17 лет. Родительская плата – 4200 рублей. Отбор осуществляется управлением образования муниципалитета.

- «Там, на неведомых дорожках» (коммерческая): с 15 по 28 июня – для детей 6,5 – 17 лет. Стоимость для жителей региона – 46200 рублей. Бронирование открыто на портале Госуслуг.

- «Движение первых: Данко» (бюджетная): с 1 по 18 июля – для детей 13-17 лет. Родительская плата – 5400 рублей. Отбор осуществляет «Движение Первых» Владимирской области.

- «Всё, везде и сразу» (коммерческая): с 21 по 30 июля – для детей 6,5-17 лет. Стоимость для жителей региона – 33000 рублей. Бронирование открыто на портале Госуслуг.

В это же время пройдет смена «Юные инспекторы дорожного движения». Родительская плата – 3000 рублей. Отбор осуществляется управлением образования муниципалитета.

- «Движение Первых: Искатель» (бюджетная): со 2 по 19 августа – для детей 14-17 лет. Родительская плата – 5400 рублей. Отбор осуществляется управлением образования муниципалитета.

- «Областная профильная IT смена» (бюджетная): с 22 по 29 августа – для детей 13-17 лет. Родительская плата – 2100 рублей. Отбор осуществляется управлением образования муниципалитета.

Отдых при школе

Пожалуй, самый бюджетный вариант отдыха выйдет в школьном лагере. Он открывается в конце мая и работает весь июнь. В этом году многие школы сделают и июльскую смену, если, конечно, наберут необходимое количество желающих. Дети будут находиться в лагере с 8.30 до 14.30.

В среднем, стоимость путевки составляет около пяти тысяч рублей. В эту сумму входит проезд на общественном транспорте, а также билеты на выездные мероприятия (посещение кинотеатров, батутных и игровых центров, планетария, музеев и других учреждений культуры). Кроме того, отдельно оплачивается питание – завтрак и обед. Для работающих родителей выйдет около 1000 рублей, для льготников питание предоставляется бесплатно.

Тематические смены в частных лагерях

Вторую часть лета можно провести в частных городских лагерях. Конечно, удовольствие не из дешевых. Однако дети будут под присмотром с утра до вечера, предусмотрено трехразовое питание и разнообразная программа.

Например, детский клуб «УНО» (ул. Фатьянова, д.16) предлагает четыре смены: с 1 по 19 июня, с 22 июня по 10 июля, с 13 по 31 июля, с 3 по 14 августа.

Для детей 6-8 лет будет больше активности внутри детского клуба и в городе, меньше выездных мероприятий. Однако спорт, прогулки и интерактивные площадки остаются. Стоимость за 3 недели – 22 тысячи рублей.

Для детей 9-11 лет – программа более насыщенная и динамичная: материал подаётся интенсивнее, физической активности больше, мастер-классы — более «взрослого» уровня, а встречи и мероприятия подбираются так, чтобы они были по-настоящему интересны детям этого возраста. Стоимость за 3 недели – 26 тысяч рублей.

Время работы лагеря – с 8.00 до 17.30. Запись: 8(915)763-85-53 или 8(905)142-08-66 или 8(915)750-97-15.

Детский клуб «Калейдоскоп» (ул. Сперанского, 1, ул. Юбилейная, 11-Б) предлагает двухнедельные смены, причем у каждой своя тема.

Со 2 по 11 июня – «Зомби против растений», с 15 по 26 июня - «Наруто», с 29 июня по 10 июля – «Головоломка», с 13 по 24 июля – «Хогвартс», с 27 июля по 7 августа – «Уэнсдей», с 10 по 21 августа «Форт Боярд». В каждой смене будут квесты, сюжетные игры, мастер-классы и командные задания, выездные мероприятия. Стоимость – 17 900 рублей с питанием.

Время работы лагеря – с 7.30 до 19.00. Телефон для записи: 77-30-73.

Летний клуб «Все интересно» (ул. Сакко и Ванцетти, 23А) – для детей 6-11 лет. Время работы – с 8.00 до 19.00.

С 1 по 12 июня – «Машина времени: сквозь века», с 15 по 26 июня - «Мастерская чудес: от идеи до артефакта», с 29 июня по 10 июля - «Легендариум: школа героев», с 13 по 24 июля - «Вокруг света за 10 дней», с 27 июля по 7 августа - «Дело №5. Расследование открыто», с 10 по 21 августа - «Игрополис: город, где правят игры».

Для детей 11-14 лет будет работать филиал на ул. Студенческая, 22. Время работы – с 9.00 до 17.00.

С 29 июня по 10 июля - «Вкус Приключений», с 13 по 24 июля - «Секретные материалы: Лето».

Стоимость летнего клуба с учетом 4-х разового питания, всех активностей и мастер-классов - 18 000 (при бронировании от 2-х смен), 20 000 (при бронировании после 1 мая). Записаться можно по телефону: 8 (904) 593- 59-79.

Летний спортивный лагерь от батутного центра «Ярко парк» (ул. Мира, 61А). Детей ждут тренировки и активные игры, спортивные и командные активности, мастер-классы, прогулки на свежем воздухе, выездные мероприятия. Предусмотрены две смены: с 15 по 26 июня и с 3 по 16 августа. Стоимость: 2 недели – 23000 рублей, 1 неделя – 14000 рублей. Действует акция «приведи друга и получи скидку 2000 рублей». Запись по телефону: 8(930)030-60-01.

Летний клуб «Сема» (Суздальский проспект, 11-Б). Время работы – с 8.00 до 18.00. Детей ждут занятия в бассейне, тематические дни с любимыми персонажами, выездные мероприятия и походы, кулинарные мастер-классы, творчество, квизы и квесты, пикники, фитнес.

Смены: с 1 по 14 июня, с 15 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 по 26 июля, с 27 июля до 9 августа, с 10 по 23 августа, с 24 по 30 августа. Стоимость: две недели – 19800 рублей, 5 дней – 10500 рублей, 1 день – 2300 рублей. Записаться можно по телефону: 8(901)992-35-51.

Клуб «Росич». Адрес: микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 20-Б (60-11-18), ул. Тихонравова, 8А (60-10-22), ул. Безыменского, 8А (60-33-90), Веризино, ул. Опольевская, 1А (60-11-44). Время работы – с 8.30 до 18.00.

В программу входит: подготовка к ГТО, мастер-класс по танцам и акробатике, спортивные тренировки, бассейн, творческие занятия, уроки истории родной страны и родного края, дискотека, прогулки, поход на природу, выезды в центр активного отдыха «Ярус», «Полет», «Полярис».

Первая смена начинается с 1 июня. Стоимость: 1 неделя – 9500 рублей, 2 недели – 16500 рублей, действует налоговый вычет – 13 процентов.

Летний арт-клуб «Рисуем вместе». Для детей 7-14 лет (ул. Дворянская, 27-а, корпус 2а, третий этаж). Время работы – с 8.00 до 18.30, принимать детей будут с 7.30.

Детей ждут творческие мастер-классы, после которых у ребенка останутся готовые работы (картина, игрушки из фетра и глины, футболка или аксессуар, который можно носить), активный отдых (лазертаг, верёвочный парк, активити-парк, походы в кино, игры на свежем воздухе), викторины, тематические командные игры, фотоквест, игры в командах, а также «Ярмарка мастеров», где каждый участник сможет попробовать себя в роли хозяина собственного магазина с товарами, созданными своими руками.

Смены: с 1 по 12 июня, с 15 по 19 июня, с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля, с 27 по 31 июля, с 3 по 7 августа, с 10 по 14 августа, с 17 по 22 августа. Для записи: 8(919)008-59-05.