Микрорайон Энергетик расширят за счет строительства домов в 2-5 этажей

Высотность новых домов не превысит пять этажей. Фото: Александр УТКИН

Энергетик наряду с Юрьевцем считается одним из крупнейших микрорайонов города Владимира. Ведь сейчас там проживает около 6 тысяч человек. А со временем может стать еще на более чем 2,5 тысячи человек больше. Дело в том, что глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории западной части микрорайона Энергетик.

Этот проект впервые был упомянут в общественном пространстве еще в начале 2023 года. И тогда был чуть помасштабнее. Сейчас же, когда его приняли, в нем уменьшилось количество жилых домов, которые будут построены на новой территории, а также и количество проживающих в них человек. Но в остальном показатели практически не изменились.

Итак, что известно о расширении Энергетика? Новые кварталы микрорайона будут располагаться западнее и юго-западнее ныне существующих. Жилая и офисная застройка протянется вплоть до трассы М-12 и СНТ «Колокшанец».

Застроят эти территории домами низкой и средней высотности (то есть высотой в 2, 4 или 5 этажей). Больше всего будет двухэтажных домов на 8-28 квартир – 19 штук. Еще 4 дома планируются с этажностью в 4-5 этажей, а также в микрорайоне станет на 6 пятиэтажек больше. Всего после полной застройки в Энергетике добавит 691 квартира. По проекту в них заселятся более 2600 человек.

Кроме того, на новых территориях будет построена школа на 360 мест. Расположится она в 14 квартале, рядом с СНТ «Колокшанец». Что самое интересное, зимой в проекте значилось, что школа будет на 280 мест. Увеличилось и число мест в детском саду. Ранее планировалось, что он сможет принять 192 детей. Теперь же в нем 316 мест. Расположится он по соседству со школой.

Еще в проекте много места уделено парковочным местам. Всего их планируется сделать в количестве 2305 штук. При этом в подземных парковках будет 560 парковочных мест. Из стандартного в проекте – аптеки, почтовые и полицейские отделения.

А так новые кварталы явно хотят сделать более привлекательными для молодых семей, так как в проекте также заложены ФОК, торговый центр и кафе. Впрочем, надо еще дожить до окончания строительства. Мало ли что понимается под торговым центром и кафе. А пока нет даже предварительных сроков начала строительства.

Как заявили в мэрии, даже утвержденный проект еще будет согласовываться. После чего начнутся процедуры конкурсов, поиски строителей и подрядчиков. И так далее.