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Общество24 сентября 2023 22:00

Микрорайон Энергетик расширят за счет строительства домов в 2-5 этажей

Глава города Владимира подписал постановление об утверждении проекта планировки территории микрорайона
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Высотность новых домов не превысит пять этажей.

Высотность новых домов не превысит пять этажей.

Фото: Александр УТКИН

Энергетик наряду с Юрьевцем считается одним из крупнейших микрорайонов города Владимира. Ведь сейчас там проживает около 6 тысяч человек. А со временем может стать еще на более чем 2,5 тысячи человек больше. Дело в том, что глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление об утверждении проекта планировки территории западной части микрорайона Энергетик.

Этот проект впервые был упомянут в общественном пространстве еще в начале 2023 года. И тогда был чуть помасштабнее. Сейчас же, когда его приняли, в нем уменьшилось количество жилых домов, которые будут построены на новой территории, а также и количество проживающих в них человек. Но в остальном показатели практически не изменились.

Итак, что известно о расширении Энергетика? Новые кварталы микрорайона будут располагаться западнее и юго-западнее ныне существующих. Жилая и офисная застройка протянется вплоть до трассы М-12 и СНТ «Колокшанец».

Застроят эти территории домами низкой и средней высотности (то есть высотой в 2, 4 или 5 этажей). Больше всего будет двухэтажных домов на 8-28 квартир – 19 штук. Еще 4 дома планируются с этажностью в 4-5 этажей, а также в микрорайоне станет на 6 пятиэтажек больше. Всего после полной застройки в Энергетике добавит 691 квартира. По проекту в них заселятся более 2600 человек.

Кроме того, на новых территориях будет построена школа на 360 мест. Расположится она в 14 квартале, рядом с СНТ «Колокшанец». Что самое интересное, зимой в проекте значилось, что школа будет на 280 мест. Увеличилось и число мест в детском саду. Ранее планировалось, что он сможет принять 192 детей. Теперь же в нем 316 мест. Расположится он по соседству со школой.

Еще в проекте много места уделено парковочным местам. Всего их планируется сделать в количестве 2305 штук. При этом в подземных парковках будет 560 парковочных мест. Из стандартного в проекте – аптеки, почтовые и полицейские отделения.

А так новые кварталы явно хотят сделать более привлекательными для молодых семей, так как в проекте также заложены ФОК, торговый центр и кафе. Впрочем, надо еще дожить до окончания строительства. Мало ли что понимается под торговым центром и кафе. А пока нет даже предварительных сроков начала строительства.

Как заявили в мэрии, даже утвержденный проект еще будет согласовываться. После чего начнутся процедуры конкурсов, поиски строителей и подрядчиков. И так далее.

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