«Волейбол будет»: в ВлГУ рассказали о ситуации в институте физкультуры

С директором баскетбольного клуба «Владимирские львицы» Максимом Тюкановым и главой отдела по связям с общественность ВлГУ Натальей Шапшай мы встретились в том самом спортзале. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ИФКС Владимирского государственного университета имени А.Н. и Н.Г. Столетовых Валерий Ишухин рассказал, что его институт медленно превращается в центр по подготовке баскетболистов вместо учителей физкультуры. Но в ВлГУ заявили, что это не совсем так.

Секрет мата

Напомним, что доцент Валерий Ишухин был возмущен, что в институте физкультуры и спорта уделяют слишком много внимания команде по баскетболу «Владимирские львицы», а вот другие дисциплины позабыли. В обновленном спортзале даже не нанесли другой разметки, кроме баскетбольной. Тем временем студенты, говорит преподаватель, не получают знаний по методике волейбола, бадминтона, гандбола и не занимаются легкой атлетикой.

Однако руководство Владимирского госуниверситета поспешило опровергнуть слова доцента.

Официальный представитель вуза Наталья Шапшай напомнила, что в ВлГУ существует два направления – массовый спорт и спорт высших достижений. Кроме того, существует среднее профессиональное образование по физкультуре. Так что из стен ИФКС выходят не только учителя физкультуры, но и тренеры и даже хореографы. При этом занятия проводятся не в одном, а сразу в нескольких корпусах.

- Этот корпус главный (на улице Университетская, 1 – авт.), но помимо него у нас существует отдельно стоящий корпус хореографов, построенный несколько лет назад. Есть спортзал в корпусе №7, а в корпусе №2 проводятся единоборства. В корпусе №1 студенты занимаются пауэрлифтингом, гиревым спортом, плаванием и мини-футболом. Далее мы планируем открывать пятый корпус между общежитиями №12 и №13, где будет совершенно новая спортивная база – зал для занятий физкультурой и единоборствами, - перечисляет Наталья Шапшай.

Зал для гимнастики. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вместе с директором баскетбольного клуба «Владимирские львицы» Максимом Тюкановым, кстати, тоже выпускником ИФКС ВлГУ, Наталья показывает тот самый зал для гимнастики, в котором лежит распиленный, по словам доцента Валерия Ишухина, легкоатлетический мат для прыжков в высоту.

- Но на самом деле он изначально состоит из четырех частей. Мат собирается, и на него надевается чехол, никто его не резал, - объясняет Максим Тюканов и тут же объявляет, что для легкоатлетов с 19 сентября произошли приятные перемены.

Максим Тюканов показывает мат, разделенный на 4 части. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оказывается, только что руководство института договорилось со спортивным клубом армии, на базе которого студенты теперь смогут заниматься по ряду дисциплин. Кстати, в самом институте есть еще один зал для атлетов, где могут обучаться также и хореографы.

Скотч поможет волейболу

Сотрудники университета вновь показывают только что отремонтированный зал ИФКС. Тот самый, разметка которого возмутила преподавателя.

- Действительно, разметка нанесена только баскетбольная, но вы можете увидеть в паркете два вмонтированных «стакана» - проще говоря, это две дырки под волейбольные стойки, - говорит Максим Тюканов, показывая в центр помещения.

Директор команды объясняет, что на всероссийских состязаниях действительно существует критерий по отсутствию лишней разметки, но это вовсе не помешает волейболистам начать здесь заниматься со второго семестра, как и должно быть по учебному плану.

- Мы используем профессиональный тонкий разметочный скотч черного цвета. Он будет нанесен, когда начнутся пары по волейболу и бадминтону, а снять его можно при помощи фена, - говорит Максим.

Стаканы в спортзале, необходимые для игры в волейбол. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что до сломанных во время ремонта инвентарных комнат и мячей, то представители вуза объяснили, что в скором времени в спортзале института оборудуют трибуны, по бокам которых организуют специальные ящики. В эти ящики и сложат весь инвентарь, чтобы преподаватель мог во время занятий в любой момент спокойно взять оттуда все, что потребуется. Причем мячи будут новые, а старые отправят на списание.

Изменить традицию

На вопрос об отмене первых пар Максим Тюканов и Наталья Шапшай ответили просто. Оказывается, исторически сложилось так, что в спортивном зале занимались по две пары в день – начиная с 8.30. Однако мужская и женская баскетбольные команды начинают тренировки с 6.30 по полтора часа каждая, и в итоге «заезжают» по времени на первую пару. В связи с этим был поставлен вопрос о возможности проведения занятий в спортзале на второй и третьей паре, на что руководство института дало «добро», и традицию слегка изменили. Студентам стало даже проще – не нужно рано вставать.

Впрочем, пока в обновленном зале не провели ни одного занятия, но причина очень проста - преподаватели ждут, когда застынет новенькое лаковое покрытие. Ремонт не успели сделать летом по банальной причине – задержалась процедура госзакупки. Так что пока всем действительно приходится заниматься на улице, благо позволяет погода, но со дня на день студенты в зал придут.

А гандбол, на который обращал внимание доцент, оказывается, и вовсе исключили из школьного спорта, так что в институте его действительно не преподают.

Вестибюль ИФКС, где планируется ремонт. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Представители университета заверили, что студенты получают все необходимые знания, активно занимаются не только играми с мячом, но и целым рядом единоборств и других дисциплин и успешно выступают по линии того же баскетбола. Кстати, в команду баскетболистов входят только студенты ВлГУ, некоторые даже перевелись из Москвы. Совсем недавно ребята вышли в финал кубка России, обыграв несколько именитых соперников.

А недовольство уважаемого преподавателя сотрудники университета объяснили обычным недопониманием, но заверили, что не обижаются.

- Напротив, мы рады, что наш уважаемый, опытный преподаватель неравнодушно относится к своему делу и поднимает вопросы, которые кажутся ему важными, - заключили сотрудники ВлГУ.

КСТАТИ

Проект ремонта вестибюля. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В скором времени в ИФКС обновится не только спортзал – здесь планируется большой ремонт помещений, в ходе которого преобразятся вестибюль, некоторые аудитории и даже памятные таблички с именами профессоров-создателей института. Соответствующий проект уже готов и скоро будет воплощен в жизнь.