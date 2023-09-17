Во Владимирской области запретили кататься на байдарках без спасжилетов

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На днях новый документ был подписан губернатором Владимирской области и официально опубликован. В основном в нем содержатся нормы для администраций и организаций, но несколько существенных моментов затронули и простых людей.

Летние новшества

Документ был принят по инициативе регионального главка МЧС, сотрудники которого буквально сбиваются с ног, чтобы повлиять на сознательность жителей и гостей Владимирской области, которые и летом и зимой зачастую наплевательски относятся к собственной безопасности на озерах и реках.

Сами правила разработали уже давно, но из-за многочисленных согласований принять их у правительства региона получилось лишь по окончанию купального сезона. Тем не менее, касаются они и холодного времени года.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали о том, что изменится в жизни простых владимирцев с принятием нового документа.

- Теперь введен запрет на использование байдарок, сапбордов (доска наподобие той, что используют для серфинга, на которой нужно плыть стоя с веслом) и иного спортинвентаря, предназначенного для занятий спортом и отдыха на акваториях без спасательных жилетов, - рассказала заместитель руководителя пресс-службы регионального ГУ МЧС Евгения Плаксий.

Оказывается, раньше подобного требования не имелось, так что любители острых ощущений и водных путешествий преспокойно курсировали по водам, рискуя утонуть. Сотрудники МЧС рассказывают, что им доводилось видеть целые семьи с малышами на сапбордах, которые преспокойно ходили по рекам без спасжилетов, совершенно не задумываясь о последствиях. Теперь их вполне официально могут наказать.

Второе «летнее» новшество — администрациям муниципалитетов дали полномочия самим вводить запреты на купание. Если раньше для введения подобного запрета местной администрации приходилось проходить множество процедур, то теперь процедуру максимально упростили. Для граждан это значит, что запрещенных для купания мест может оказаться значительно больше, и там вас тоже смогут оштрафовать.

Кроме купания, администрации муниципалитетов теперь смогут на свое усмотрение запрещать хождение на лодках, гидроциклах и других приспособлениях в связи с сезонными рисками.

Лошадь вне закона

Остальные изменения в основном касаются зимнего периода. Например, безопасную толщину льда повысили с 7 до 10 сантиметров. В идеале за этим тоже должны следить местные администрации — им требуется измерять толщину льда и размещать при необходимости у водоемов соответствующие аншлаги. Опять же, нарушителей может ждать штраф.

Кстати, тем же муниципальным администрациям отныне дано право устанавливать еще и запреты выхода на лед в потенциально опасных местах весной и осенью, когда лед тает или наоборот встает. Могут местные власти запрещать выезд транспорта зимой на водоемы в не оборудованных местах, а также устанавливать «иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством».

- Также добавился запрет выезда на лед на снегоходах промышленного производства и на гужевых повозках, - объяснила Евгения Плаксий.

И если со снегоходами все понятно, их действительно стало много, то с гужевыми повозками любопытнее. В региональном ГУ МЧС отметили, что во многом этот запрет связан с катанием туристов на реке Каменка в Суздале. И действительно — местные извозчики устроили целый аттракцион по катанию людей по льду Каменки, который далеко не всегда бывает безопасным. Правда, раньше запрет тоже существовал, но документ прямо запрещал выезд на лед лишь автомобилям и тракторам. Теперь же норму конкретизировали, так что лошади на льду отныне вне закона.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области выразили надежду, что хотя бы эти меры помогут людям задуматься над безопасностью, ведь пока отсутствовали штрафы, увещевания практически не действовали. Как будет на самом деле — покажет только время.

КСТАТИ

По большей части новых запретов нарушителям грозит наказание в виде штрафов. Сумма их варьируется от 800 до 4 тысяч рублей.