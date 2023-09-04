Бюджет Владимирской области прошел «нулевое чтение»

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Вообще обычно обсуждение бюджета области начинается в сентябре, но в этом году выборы депутатов ЗС. 10 сентября состав Заксобрания может достаточно сильно измениться (а может и не сильно). Пока там новые депутаты войдут в рабочий процесс, поэтому было решено, что «нулевое чтение» бюджета – обязанность депутатов уходящего VII созыва.

Дефицитный бюджет до 2026 года

«Нулевое чтение» - это утверждение исходных данных для формирования бюджета на трехлетку. То есть сюда входят примерные прогнозы того, как и на что мы будем жить в ближайшие три года: общие тенденции и направления, финансовые инструменты и относительные параметры. Уже на них будут потом навешиваться статьи расходов и доходов, определение конкретных сумм и внесение госпрограмм.

Обсуждался бюджет в основном на комитетах. На самом Заксобрании депутаты его просто приняли с рядом поправок. Экономисты Правительства Владимирской области считают, что в ближайшие три года перспективы позитивные. Например, показатель ВВП – главный индикатор эффективности экономики – в следующем году составит 975 млрд рублей, в 2025 году – 1 трлн, в 2026 году – 1,1 трлн.

Исходя из этого планируется, что к 2026 году бюджет перестанет быть дефицитным (то есть расходы не будут превышать доходы). Но это потом, а в 2024 году объем доходов областного бюджета прогнозируется в размере 89,7 млрд рублей, а расходы должны составить 95,6 млрд рублей. То есть дефицит будет равен 5,9 млрд рублей. В 2025 году дефицит ожидается в размере 3,8 млн рублей.

- Дефицит обусловлен главным образом получением областью новых инфраструктурных бюджетных кредитов, - пояснили чиновники.

Треть расходов – помощь муниципалитетам

Областной бюджет сохранит социальную направленность – 68% всех расходов пойдет на это направление. В частности, предусмотрено повышение зарплаты бюджетникам и МРОТ. Депутаты надеются, что рост доходов населения будет выше инфляции.

При этом помощь бюджетам муниципальных образований в 2024 году составит почти 37 процентов всех расходов.

- В исходных данных также декларируется сохранение имеющейся налоговой системы региона. Это значит, что предприниматели и промышленность могут быть уверены, что она будет стабильна, что неприятных сюрпризов для них не будет. Если и будут какие-то изменения, они будут точечные, и, скорее, будут улучшать их положение, – отметил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

В следующем году планируется использовать и другую полезную наработку – формирование резерва для участия в федеральных госпрограммах. В среднем на 1 владимирский рубль приходится 5-6 рублей федеральных субсидий. Они пойдут на строительство и реконструкцию школ и детских садов, обновление инфраструктуры и инженерных коммуникаций, реализацию проектов по благоустройству и многое другое.

- Во-первых, мы рекомендовали не снижать финансирование дорожной деятельности и разработать систему более справедливого распределения средств по муниципалитетам. Во-вторых, надо заложить дополнительные деньги на образование, в частности, на антитеррористическую защищенность и создание кадетских классов. В-третьих, мы рекомендуем выделять больше средств муниципалитетам, в том числе на благоустройство. Ряд рекомендаций касаются здравоохранения, включая вопросы сохранения и привлечения кадров, – объяснил Михаил Максюков. В нулевом чтении бюджет был принят. Первое и второе чтение предстоит пройти депутатам уже нового созыва.