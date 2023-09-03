Заксобрание Владимирской области завершило работу

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29 августа состоялось последнее заседание для депутатов VII созыва Законодательного собрания 33 региона. Теперь все они либо отправляются на выборы в ЗС, которые пройдут с 8 по 10 сентября, либо завершают свою работу и больше к законотворчеству не вернутся.

В связи с этим на последнее заседание пришел губернатор области Александр Авдеев. После того, как повестка была исчерпана, он обратился к депутатам с благодарственной речью, а также подвел итоги работы ЗС за последние пять лет.

- На любой созыв приходятся различные потрясения. Однако на вас свалилось особенно много масштабных событий. У вас были и ковид-пандемия, и начало СВО, и несколько пакетов санкций. Конечно же, это не могло не сказаться на вашей работе, - заявил Александр Авдеев.

Однако, по словам губернатора, депутатскому корпусу и областной администрации удалось совместными усилиями «устоять перед всеми вызовами, которые жизнь нам подкинула».

- Благодаря принятым мерам поддержки предпринимателям и просто жителям удалось не только сохранить стабильность в экономике и социальной сфере, но и удержать курс на развитие. Без преувеличения. В 2022 году по сравнению с 2021 годом, несмотря на то, что вот только-только прошел ковид, мы приросли на 4 процента, а сейчас мы растем почти на 10 процентов. За этими цифрами скрываются конкретные показатели бюджета. Доходы консолидированного бюджета за полгода составили 57,5 миллиарда рублей. Это на 17 процентов выше, чем в предыдущий период, – отметил Александр Авдеев.

Также в своей речи Александр Авдеев отметил некоторых депутатов отдельно. При этом, если у всех фракций он, как правило, называл их лидеров (Вячеслав Картухин от «Единой России», Сергей Бирюков от «Справедливой России», Сергей Корнишов от ЛДПР и Иван Алтухов от РПСС), то у КПРФ он отметил вклад в общую работу депутатов Ларисы Емельяновой и Вадима Сереброва. А вот лидер фракции Антон Сидорко, а также Антон Клюев и Шамиль Хабибуллин были обойдены стороной. Ряд общественников связала это с тем, что Лариса Емельянова и Вадим Серебров не идут на выборы в ЗС, а вот первая тройка идет. Но так ли это на самом деле, не ясно.

После выступления Авдеева с итоговой речью выступил и многолетний спикер ЗС Владимир Киселев. Он помимо напоминания о важности слаженной работы всех ветвей власти добавил, что большой вклад в работу ЗС внесли прокуратура, Следком, ФНС, Общественная и Счетная Палаты Владимирской области.

- Всем, кто идет на выборы в ЗС повторно, желаю удачи, а всем остальным желаю успехов в новых начинаниях, - сказал Киселев.

КОНКРЕТНО

Седьмой созыв Законодательного собрания Владимирской области провел 72 заседани, принял 142 региональных закона. Среди наиболее социально значимых - о расширении статуса и усиления поддержки многодетных семей, увеличения возрастных рамок льготной категории молодых специалистов, расширение числа получателей регионального материнского капитала и многие другие. Отдельные региональные законы Владимирской области стали федеральной нормой – как, например, закон о запрещении продажи вейпов несовершеннолетним. Стал пилотным в масштабах страны и недавний закон о поддержке ответственного ведения бизнеса.