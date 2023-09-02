В Муроме жильцы дома получали двойные квитанции из-за спора с управкомпанией

Дом 1939 года постройки. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Парадоксальная ситуация произошла с жильцами дома №73 по улице Экземплярского в городе Муроме. Сперва управляющая организация сама заявила, что покидает признанную аварийной двухэтажку, но уже после фактического разрыва отношений внезапно активизировалась.

Верните наши деньги

Жильцы рассказывают, что дом построили в далеком 1939 году. Старожил дома Анатолий Гуляев вспоминает, что ни при советской власти, ни при нынешних порядках, никто им особенно рьяно не занимался, а за долгие годы тут и вовсе сменилось пять управляющих контор. Не стал исключением и период с 2013 года, когда двухэтажка попала под крыло местной компании ООО «Домуправ».

Справедливости ради, нельзя сказать, что «Домуправ» ничего не делал, но жители вспоминают это время с негодованием — то козырьки приходилось чинить самим, то снег зимой убирали собственными силами.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сгорел щиток, так сказали «вызывайте аварийку». А прошлой зимой замерзли трубы, я три раза им звонила, в морозы сидели без воды. Но мне было сказано в «Домуправе»: «Откройте подход к коммуникациям!» - то есть нам самим полы вскрыть предложили. Никакой помощи не было, - возмущается жительница дома Елена Паскарь.

Как бы то ни было, в 2020 году двухэтажку признали аварийной, а срок расселения определили 2028 годом. По сути, с тех пор особенных работ тут не проводилось за нецелесообразностью. А в сентябре 2022 года «Домуправ» уведомил жильцов, что договор с ними прекращает, но предложил себя в качестве обслуживающей организации.

- Было общее собрание, на котором мы выбрали самоуправление, и действительно решили заключить с «Домуправом» договор на обслуживание. На тот момент самой бумаги не было, в том числе не оговаривался перечень работ и другие существенные условия, - рассказывает жительница дома Ирина Фомина, ставшая теперь адвокатом для себя и своих соседей. - В результате договора мы так и не дождались, и в феврале 2023 года заключили его с МУП «РЭУ-8», что не противоречит закону. Они и стали нашим подрядчиком.

После этого бывшей «управляшке» направили уведомление и потребовали вернуть остаток денег со счета — 746 тысяч рублей, а также всю домовую документацию. И тут началось самое странное.

Договор, которого нет

Ответа жильцы не дождались, денег тоже, зато периодически стали получать квитанции на оплату услуг от теперь уже бывшей своей УК. Причем суммы оказались немалые — от 500 до 1300 рублей в зависимости от метража квартиры. Одновременно жильцам приходилось платить новому подрядчику, так что фактически жильцы получали двойные квитанции. Отказаться от оплаты услуг компании, которую работать не просили, не получалось, так как квитанция была общей с другими счетами. Так и жили люди в течение полугода.

- Куда только не жаловались, - сетуют жильцы. - И в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в полицию. Жаловались в администрацию округа, в правительство, в Госжилинспекцию, в Заксобрание Владимирской области и его депутатам, депутатам Госдумы, даже писали на телевидение. В итоге обратились в суд.

После подачи иска в суд рабочих из бывшей управкомпании или их подрядчиков стали систематически замечать во дворе. Никого не спрашивая, они чинили крышу, проводили какие-то другие работы, о которых никто не просил, а на вопросы жильцов отвечали, что их «послало начальство». Дело дошло до вызовов полиции, а соседи едва ли не живым щитом выходили перед рабочими.

Материал о самоуправстве до сих пор находится в полиции, и два месяца назад его истребовал Муромский городской суд.

Виктория Богатырева с квитанцией. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сам «Домуправ» проводимые без нашего согласия работы объяснял якобы имеющимся договором на обслуживание, который никто с ними не заключал. Его должна была подписать от имени жителей Виктория Богатырева, которую уже потом пытались заставить подписать его задним числом. Но это было не актуально, и Виктория отказалась. Тогда его якобы подписал житель дома по фамилии Ганин, который на самом деле здесь давно не живет. Причем оригинал этого договора никто не видел. Ганина затем нашли, он пришел в суд и дал показания, что ничего не подписывал, а в мае он сам обратился по данному факту в полицию, - объяснила Ирина Фомина.

В результате жильцы так и не дождались никакой помощи от многочисленных инстанций, и обратились к нам в надежде на огласку. При этом двойные квитанции они так и продолжали оплачивать.

Неожиданная развязка

Мы попытались обратиться за разъяснениями в ООО «Домуправ», но успеха не добились. Сотрудники пообещали, что руководство компании само свяжется с нами, чего в результате не произошло. Но не успели мы написать официальные запросы в инстанции, как из Мурома пришло неожиданное сообщение.

Жильцы очень долго добивались справедливости. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Оказывается, на днях состоялся суд, который оперативно рассмотрел иск жильцов и полностью его удовлетворил.

- На чем основаны выводы суда можно будет понять после получения мотивированного решения, но иск удовлетворен в полном объеме: договор обслуживания с 1 ноября 2022 года признан незаключенным. В пользу жильцов в лице председателя дома взыскан остаток от управления в сумме 746 тысяч рублей. Также будет выполнен перерасчет текущих начислений за обслуживание с 1 января 2023 года и возвращена вся документация и паспортный стол, - рассказала Ирина Фомина.

Жильцы не скрывают радости от столь неожиданной развязки, однако пока особенно громких восторгов не выказывают — не исключено, что будет апелляция. Мы продолжим следить за судьбой жителей дома №73 по улице Экземплярского.