Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей

Фото: Партия «Новые люди»

Пока Госдума на летних каникулах, можно подвести итоги последней сессии. За полгода депутаты приняли больше 500 законов - но стало ли от этого лучше жителям области? Вопрос сложный. Чаще мы слышим про новые штрафы и ограничения, но почти ничего - о помощи простым людям.

Впрочем, и в Госдуме есть разные мнения. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились, и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.

ПОВЫШЕНИЕ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на 3 года. Несмотря на это, большинство депутатов ЕР и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали Новые люди.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА И ПРОТИВ

За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме Новых людей. Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии «Новые люди» Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы и всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману. Также Новые люди предложили ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 Сентября. А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.

Фото: Партия «Новые люди»

ДЕПОРТАЦИЯ МИГРАНТОВ

Новые люди внесли законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Тема острая: многих шокировал случай с избиением девушки в Подмосковье за якобы слишком короткие шорты.

Впрочем, не все в Госдуме считают, что проблему нужно решать именно так. Депутат Султан Хамзаев из «Единой России» ответил Новым людям, что такой закон будет лишним. А в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.

ЗАПРЕТ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Аварий с электросамокатами становится все больше. Новые люди предложили аккуратное решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители. Другие партии - за ограничения на федеральном уровне. Депутат «Единой России» Александр Якубовский предложил ограничить скорость самокатов и запретить ездить на них по тротуарам, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева и вовсе предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Владислав Даванков из Новых людей предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребенка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. Против выступили коммунисты: по их мнению, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?