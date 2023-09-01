Во Владимире на борьбу с дрифтерами призвали «лежачих полицейских»

Для водителей появление "лежачих полицейских" стало неприятным сюрпризом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Не секрет, что после строительства долгожданного транспортного узла в районе улиц Василисина, Сперанского и Чапаева новенький овал облюбовали не только жители Юго-Западного района, но и любители нелегального автоспорта, на которых систематически поступали жалобы.

Сюрприз для дрифтера

В соцсетях распространялись ролики, на которых несколько низкопосаженных легковушек, как правило, отечественного производства, с ревом кружили по новенькому овалу развязки и срывались в управляемые заносы. Такой вид автоспорта называется дрифтом, и во Владимире в подавляющем большинстве случаев им занимается молодежь на «Ладах».

Кто-то дрифтеров хвалил за здоровое хобби, но большинство горожан настроилось негативно. Среди претензий в адрес молодых автогонщиков звучали упреки в том, что они создают на дороге опасные ситуации для других участников движения, а жители ближайших домов негодовали по поводу рева глушителей, мешающего отдыхать по вечерам.

Впрочем, схожая проблема во Владимире существует и в Добром, где дрифтеры нередко катаются у гипермаркета «Глобус», досаждая жильцам соседних многоэтажек.

В городском Отделе ГИБДД объясняют, что борьбу с уличными гонщиками инспекторы ведут, и на овал «Чапаева-Сперанского» заезжают систематически, но постоянно экипаж там не поставишь. При этом с начала года на этом участке зафиксировано четыре ДТП, в том числе два наезда на препятствие — один водитель врезался в сугроб, другой в отбойник. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Проблема так бы и «зависла», но 30 августа автолюбители, проезжавшие по овалу, с удивлением наткнулись на препятствие в виде «лежачего полицейского». Оказалось, что таковых тут поставили две штуки — один на выезде со стороны улицы Сперанского, второй на выезде со стороны улицы Чапаева. Помимо предупреждения об искусственной неровности, рядом дорожники установили знаки, предписывающие 100 метров после каждого «лежачего полицейского» двигаться со скоростью не более 20 километров в час.

- Мы понимаем возле школ, но здесь зачем эти неровности? - негодовал водитель из микрорайона 8-ЮЗ Василий. - Весь город превратился в одни «лежачие полицейские», только и успевай тормозить!

Но в мэрии Владимира объяснили, что неровности установили именно ради борьбы с уличными гонками.

- Установку произвели по просьбам жителей, чтобы юные лихачи на «Жигулях» не гоняли на этом участке, в особенности по ночам, когда рев двигателей мешал людям спать, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Установить "лежачие полицейские" просили жители окрестных домов, которым дрифтеры не давали спать. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А пока возведенные преграды стали сюрпризом не только для юношей на «Ладах», но и для многих зрелых автолюбителей — то и дело кто-то проезжает по старой памяти, не глядя на знаки, и подлетает на «лежачем полицейском».

Гонщики просят трассу

Президент Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев считает, что эти неровности действительно станут существенным препятствием для дрифтеров.

- Дрифт — это разгон по прямой и срыв машины в скольжение. «Лежачий полицейский» здесь установлен как раз перед началом поворота, так что препятствие имеет смысл. Другой вопрос, что зимой они все равно смогут там кататься, так как на льду сорвать машину в занос гораздо проще, - объясняет Евгений.

Вместе с тем, наш автоэксперт уверен, что не следует забывать и об интересах самих юных гонщиков.

- Почему-то мы все время все запрещаем и ограничиваем, но почему бы властям города и региона не собраться и не решить вопрос со строительством трека, на котором ребята могли бы заниматься автоспортом? Для этого не нужно строить какой-то особо крупный объект, достаточно одной большой площадки, которую будут сдавать в аренду или вовсе предоставлять бесплатно, потому что для этих ребят автоспорт — хобби, как и почти для всех автоспортсменов, - говорит Евгений. - И хобби весьма затратное.

По словам главы региональной Федерации по автосталому, строительство площадки, возможно, не решит полностью проблему дрифта на городских улицах, однако у властей оказался бы серьезный аргумент, когда задержат очередных лихачей на «Ладах».

- Когда человек хочет реализовать себя в волейболе, он идет на секцию волейбола. То же самое в футболе, шахматах, каратэ, в беге. Практически все спортсмены могут себя реализовать, кроме автоспорта. Получается ущемление прав людей, - полагает Евгений Ерофеев.

Впрочем, пока власти муниципалитетов и региона не вынашивают планов о строительстве гоночных треков, так что многочисленным любителям ралли, слалома, дрифта и прочих автомобильных дисциплин придется собственными силами искать себе трассы, но теперь уже не в городе.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации города Владимира уточнили, что установкой «лежачих полицейских» на развязке Чапаева-Сперанского был полностью завершен цикл размещения искусственных неровностей в столице региона в летнем сезоне 2023 года. Помимо тех, что разместили у девяти образовательных учреждений, «лежачие полицейские» появились на улице Верхняя Дуброва в районе дома №5, на улице Добросельская у дома №200, на улице Комиссарова у дома №2е, на улице Юбилейная возле дома №50, на Суздальском проспекте возле дома №17 и на улице Энергетиков возле остановки «Рукав».