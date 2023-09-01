Во Владимире закупают новую технику и песко-соляную смесь

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Как говорится, готовь сани летом. Центр управления городскими дорогами продолжает готовиться к зиме, которая, как показывает практика, «всегда приходит неожиданно». Иначе как объяснить, что после первого снегопада, город утопает в сугробах, через которые приходится пробираться чуть ли не с лопатой.

А дело все в том, что износ коммунальной техники составляет более 90 процентов. Средний пробег комбинированных дорожных машин - более 2 тысяч километров. Возраст бульдозеров, которые работают на снегосвалках и экскаваторов, которые используют для приготовления песко-соляной смеси, более 30 лет.

Чтобы избежать снежного коллапса в этом году, было принято решение обновить коммунальную технику. 150 миллионов рублей было выделено из областного бюджета и 47 миллионов — из городского. На покупку техники в 2024 и 2025 году региональное Правительство даст по 100 миллионов рублей, а город добавит по 31,5 миллиону рублей.

Как сообщили в мэрии, этой зимой на дорогах должны появиться 29 единиц новой коммунальной техники. Некоторые машины уже поступили в город. В начале августа приехали новые снегопогрузчик, три мини-погрузчика, лаповый снегопогрузчик, два автогрейдера, один грейдер и два экскаватора. По другим партиями коммунальной техники заключены контракты на поставку либо контракты на поставку находятся на стадии заключения.

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Но не техникой единой. Еще одной проблемой зимнего периода является нехватка работников. В городе катастрофически не хватает дворников. А в связи с обновлением техники муниципальному предприятию требуются также водители, машинисты, бульдозеристы и трактористы.

Ну, и еще один пункт, без которого не обходится ни одна зимняя уборка. Коммунальщики пополняют запасы песко-соляной смеси. На последнем заседании горсовета депутаты выделили еще 10 миллионов рублей на ее покупку.

- На зимнее содержание дорог необходимо 45 тысяч тонн песко-соляной смеси, на покупку которой потратят 20 миллионов рублей. Центр управления городскими дорогами уже закупил 30 тысяч тонн. Нам необходимо выделить еще 10 миллионов, чтобы полностью запастись песко-соляной смесью, - сообщил заместитель главы города Глею Серегин.

Депутаты единогласно проголосовали за выделение необходимых средств.

Кроме того, власти планируют серьезно взяться за работу управляющих компаний — частников возьмут на жесткий контроль, чтобы, как сказал Дмитрий Наумов на своей пресс-конференции, «не люди жили ради процветания управляющих компаний, а управляющие компании работали на благо людей».

Будем надеяться, что в этом году ажиотажа на лопаты в магазинах не будет, и по зимнему городу можно будет передвигаться с удовольствием.