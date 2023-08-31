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Общество30 августа 2023 22:00

День города во Владимире пройдет без шаурмы, зато с фейерверком

Власти города планируют провести праздник с размахом, который был ему свойственен в доковидные времена
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фейерверк будет длиться семь минут.

Фейерверк будет длиться семь минут.

2-3 сентября во Владимире будут праздновать день города. Да, гуляния растянутся сразу на все выходные. Впрочем, основная программа все равно запланирована на субботу. О том, что ждет владимирцев, в эти дни, читайте в нашем материале.

Проход через металлодетектор

Праздновать владимирцы по традиции будут в центре города. Перекроют участок от Студеной горы до площади Фрунзе. Вся территория гуляний будет ограждена металлическими заграждениями. А пройти на территорию гуляний можно будет лишь через металлодетекторы.

- Владимирцам нужно быть внимательней, так как на территорию гуляний нельзя будет проносить колюще-режущие предметы и стеклянную тару. С ней полиция не пропустит, - пояснила Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма.

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Фото: Александр УТКИН

При этом, по словам чиновников из мэрии, надо понимать, что если кто-то пронесет алкоголь в пластиковой таре, то его все равно потом могут вывести за пределы зоны гуляний, так как в центре будут работать патрули полицейских. Да и вообще безопасности власти явно уделили много времени, так как по всему периметру огражденной территории будут находиться сотрудники полиции и ЧОПов. В общем, не стоит портить хорошее настроение ни себе, ни другим.

Главная площадь – Соборная

Вообще¸ с 2020 года во Владимире не удается в полной мере провести день города. То мешал Covid-19, то из-за вопросов безопасности было решено не проводить массовых гуляний. Но в этом году власти обещают провести «тот самый» день города.

Центральной точкой праздничной программы по традиции выбрана Соборная площадь. Здесь в 12.00 состоится торжественное открытие Дня города.

- Начнется он программой «Владимир мудростью предков и силою юных храним», - пояснила Наталья Литвинова. – Мы хотим показать сначала вехи нашей истории, а затем закончить концертом молодежи и для молодежи. Там планируется 120 артистов на сцене. В общем, будет масштабно.

Молодежи, скорее всего, на Соборке будет особо интересно вечером. С 18.00 здесь начнется концерт «#В_Движении». При этом в его ходе выступит известный российский певец и актер Виталий Гогунский, известный по роли Эдуарда Кузьмина в сериале «Универ». Позже владимирцев ждут кавер-группа «Менделеев Бэнд» из Иваново, а также хедлайнер дня города, музыкант Звонкий.

Звонкий должен был выступить еще на дне молодежи.

Звонкий должен был выступить еще на дне молодежи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вообще Звонкий должен был выступить еще на дне молодежи, но тогда не срослось. В итоге он успел только посетить исторические места города и покушать. Надеемся, что на этот раз удастся и спеть, - сказала Наталья Литвинкина.

А на Театральной площади раскинется детский городок со своим детским правительством, детской валютой и детскими активностями. Малышей и подростков ждут аттракционы, батуты, аниматоры. Все это будет сопровождаться конкурсами, мастер-классами, творческими акциями, головоломками и прочими развлечениями. А с 14 часов на сцене перед драмтеатром стартует концерт детских коллективов города Владимира.

Улица Георгиевская превратится в подобие Арбата, то есть в улочку с торговыми лавками и уличными музыкантами. Первые будут работать преимущественно утром, вторые – в основном вечером. И в течение дня (с 13 до 22 часов) здесь пройдет финал фестиваля «Владрок.Лето».

Пушкинский бульвар станет точкой сосредоточения спортивных и молодежных мероприятий. Как пояснил начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев, объединит все это программа «Молодежная точка притяжения», которая начнется в 16 часов.

Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

- Мероприятий будет очень много. Будут и турниры по настольному хоккею, и мастер-классы по единоборствам, и разные спортивные игры и конкурсы. Владимирцев ждут площадка виртуальной реальности, интерактивная экспозиция музея «Эврика», настольные игры и соревнования по «Мафии», площадка граффити. В общем, будет уйма всего интересного, - сказал Марат Мангушев.

Перед этим здесь же свою программу представит владимирский филиал ПАО «Т Плюс». Она будет направлена на детей. В игровой форме юных владимирцев познакомят с правилами безопасности при работе с электричеством, а также развлекут мыльными пузырями и красками холи.

А в сквере Липки по традиции пройдет ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир», где национальные диаспоры областного центра представят свои традиции, костюмы, блюда национальной кухни, ремесла и песни.

Фестиваль "Многоликий Владимир" стал уже традиционным. Фото администрации города Владимира.

Фестиваль "Многоликий Владимир" стал уже традиционным. Фото администрации города Владимира.

Завершит же все фейерверк на семь минут. Организаторы обещают, что он будет яркий, и видно его будет из каждой точки города, так как запускать его будут не с Соборной площади, а где-то за Клязьмой.

Ну, а 3 сентября в Загородном парке пройдет историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Владимирцев ждут джигитовка, реконструкция батальных сцен и другие исторические развлечения. На территорию парка также пускать будут только через металлодетектор.

Много вкусняшек и сувениров

Конечно же, в день города будет много уличной торговли. Раскинется она на всех основных площадках дня города. Всего запланировано около 150 точек торговли!

Торговать будут представители Муромского, Юрьев-Польского и Кольчугинского районов Владимирской области, а также гости из Ивановского и Московской области. Владимирцам обещают сувениры, изделия ручной работы, а также много вкусного, начиная от фруктовых и травяных чаев и заканчивая всякими экзотическими блюдами. Например, грецкими орехами в сосновом сиропе.

Ну, а если хочется поесть чего-то более привычного, то помните, что шаурмы на дне города не будет. Видимо, после недавнего массового отравления владимирцев власти решили не рисковать с этим продуктом общепита. Зато все остальное можно будет найти на торговых лотках: мороженое, хотдоги, шашлык, люля-кебаб, пироги, горячая кукуруза, сладкая вата, чипсы, карамельные яблоки, бананы в шоколаде, попкорн.

- При этом обязательно все представители общепита представляют наши рестораны и кафе, все имеют медицинские книжки, необходимые разрешения, - рассказала Ольга Гарева, начальник управления экономики.

КОНКРЕТНО

2 сентября 2023 года с 9.00 до 23.00 вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина. Изменится и работа общественного транспорта.

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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - Будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.

Путь следования: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь» - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй».

№ 2 и № 8 - работать не будут.

№ 5 - ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт - Молодежный сквер - ул.Железнодорожная - Вокзальная площадь.

№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Гастелло - Владимирский государственный университет - пл.Ленина - Всполье - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Северная - ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

Маршруты №№ 12С, 15, 22, 26С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».

Маршрут № 16С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».

Маршрут № 28 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж — ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршрут № 33С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

Маршрут № 25 будет следовать через остановочные пункты: ул.Куйбышева - Поворот на ул.Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам - ул.Безыменского - ул.Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул.Комиссарова - ул.Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница - ул.Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - пл.Фрунзе - Спортшкола - Гостиница «Владимир».

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

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