День города во Владимире пройдет без шаурмы, зато с фейерверком

Фейерверк будет длиться семь минут.

2-3 сентября во Владимире будут праздновать день города. Да, гуляния растянутся сразу на все выходные. Впрочем, основная программа все равно запланирована на субботу. О том, что ждет владимирцев, в эти дни, читайте в нашем материале.

Проход через металлодетектор

Праздновать владимирцы по традиции будут в центре города. Перекроют участок от Студеной горы до площади Фрунзе. Вся территория гуляний будет ограждена металлическими заграждениями. А пройти на территорию гуляний можно будет лишь через металлодетекторы.

- Владимирцам нужно быть внимательней, так как на территорию гуляний нельзя будет проносить колюще-режущие предметы и стеклянную тару. С ней полиция не пропустит, - пояснила Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма.

. Фото: Александр УТКИН

При этом, по словам чиновников из мэрии, надо понимать, что если кто-то пронесет алкоголь в пластиковой таре, то его все равно потом могут вывести за пределы зоны гуляний, так как в центре будут работать патрули полицейских. Да и вообще безопасности власти явно уделили много времени, так как по всему периметру огражденной территории будут находиться сотрудники полиции и ЧОПов. В общем, не стоит портить хорошее настроение ни себе, ни другим.

Главная площадь – Соборная

Вообще¸ с 2020 года во Владимире не удается в полной мере провести день города. То мешал Covid-19, то из-за вопросов безопасности было решено не проводить массовых гуляний. Но в этом году власти обещают провести «тот самый» день города.

Центральной точкой праздничной программы по традиции выбрана Соборная площадь. Здесь в 12.00 состоится торжественное открытие Дня города.

- Начнется он программой «Владимир мудростью предков и силою юных храним», - пояснила Наталья Литвинова. – Мы хотим показать сначала вехи нашей истории, а затем закончить концертом молодежи и для молодежи. Там планируется 120 артистов на сцене. В общем, будет масштабно.

Молодежи, скорее всего, на Соборке будет особо интересно вечером. С 18.00 здесь начнется концерт «#В_Движении». При этом в его ходе выступит известный российский певец и актер Виталий Гогунский, известный по роли Эдуарда Кузьмина в сериале «Универ». Позже владимирцев ждут кавер-группа «Менделеев Бэнд» из Иваново, а также хедлайнер дня города, музыкант Звонкий.

Звонкий должен был выступить еще на дне молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вообще Звонкий должен был выступить еще на дне молодежи, но тогда не срослось. В итоге он успел только посетить исторические места города и покушать. Надеемся, что на этот раз удастся и спеть, - сказала Наталья Литвинкина.

А на Театральной площади раскинется детский городок со своим детским правительством, детской валютой и детскими активностями. Малышей и подростков ждут аттракционы, батуты, аниматоры. Все это будет сопровождаться конкурсами, мастер-классами, творческими акциями, головоломками и прочими развлечениями. А с 14 часов на сцене перед драмтеатром стартует концерт детских коллективов города Владимира.

Улица Георгиевская превратится в подобие Арбата, то есть в улочку с торговыми лавками и уличными музыкантами. Первые будут работать преимущественно утром, вторые – в основном вечером. И в течение дня (с 13 до 22 часов) здесь пройдет финал фестиваля «Владрок.Лето».

Пушкинский бульвар станет точкой сосредоточения спортивных и молодежных мероприятий. Как пояснил начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев, объединит все это программа «Молодежная точка притяжения», которая начнется в 16 часов.

Фото администрации города Владимира.

- Мероприятий будет очень много. Будут и турниры по настольному хоккею, и мастер-классы по единоборствам, и разные спортивные игры и конкурсы. Владимирцев ждут площадка виртуальной реальности, интерактивная экспозиция музея «Эврика», настольные игры и соревнования по «Мафии», площадка граффити. В общем, будет уйма всего интересного, - сказал Марат Мангушев.

Перед этим здесь же свою программу представит владимирский филиал ПАО «Т Плюс». Она будет направлена на детей. В игровой форме юных владимирцев познакомят с правилами безопасности при работе с электричеством, а также развлекут мыльными пузырями и красками холи.

А в сквере Липки по традиции пройдет ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир», где национальные диаспоры областного центра представят свои традиции, костюмы, блюда национальной кухни, ремесла и песни.

Фестиваль "Многоликий Владимир" стал уже традиционным. Фото администрации города Владимира.

Завершит же все фейерверк на семь минут. Организаторы обещают, что он будет яркий, и видно его будет из каждой точки города, так как запускать его будут не с Соборной площади, а где-то за Клязьмой.

Ну, а 3 сентября в Загородном парке пройдет историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Владимирцев ждут джигитовка, реконструкция батальных сцен и другие исторические развлечения. На территорию парка также пускать будут только через металлодетектор.

Много вкусняшек и сувениров

Конечно же, в день города будет много уличной торговли. Раскинется она на всех основных площадках дня города. Всего запланировано около 150 точек торговли!

Торговать будут представители Муромского, Юрьев-Польского и Кольчугинского районов Владимирской области, а также гости из Ивановского и Московской области. Владимирцам обещают сувениры, изделия ручной работы, а также много вкусного, начиная от фруктовых и травяных чаев и заканчивая всякими экзотическими блюдами. Например, грецкими орехами в сосновом сиропе.

Ну, а если хочется поесть чего-то более привычного, то помните, что шаурмы на дне города не будет. Видимо, после недавнего массового отравления владимирцев власти решили не рисковать с этим продуктом общепита. Зато все остальное можно будет найти на торговых лотках: мороженое, хотдоги, шашлык, люля-кебаб, пироги, горячая кукуруза, сладкая вата, чипсы, карамельные яблоки, бананы в шоколаде, попкорн.

- При этом обязательно все представители общепита представляют наши рестораны и кафе, все имеют медицинские книжки, необходимые разрешения, - рассказала Ольга Гарева, начальник управления экономики.

КОНКРЕТНО

2 сентября 2023 года с 9.00 до 23.00 вводится ограничение движения всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина. Изменится и работа общественного транспорта.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - Будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе.

Путь следования: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь» - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй».

№ 2 и № 8 - работать не будут.

№ 5 - ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт - Молодежный сквер - ул.Железнодорожная - Вокзальная площадь.

№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Гастелло - Владимирский государственный университет - пл.Ленина - Всполье - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Северная - ВЭМЗ.

Автобусные маршруты:

Маршруты №№ 12С, 15, 22, 26С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».

Маршрут № 16С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж - ул.Передний Боровок».

Маршрут № 28 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: «Политехнический колледж — ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

Маршрут № 33С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

Маршрут № 25 будет следовать через остановочные пункты: ул.Куйбышева - Поворот на ул.Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам - ул.Безыменского - ул.Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул.Комиссарова - ул.Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - Детская больница - ул.Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - пл.Фрунзе - Спортшкола - Гостиница «Владимир».

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.