Во Владимире «народную тропу» на Верхней Дуброве сделали переходом со светофором

Сейчас люди переходят дорогу на свой страх и риск. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Во время пресс-конференции начальника Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артура Амосова мы затронули тему организации перехода на пересечении улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва с четной стороны. А буквально на днях жители сообщили, что на этом месте начали «рисовать зебру».

Инженерные сложности

На обстановку в районе нового многоквартирного дома №42 по улице Верхняя Дуброва в последнее время жаловались все чаще. Новоселы столкнулись с парадоксальной ситуацией — выходя за пределы двора и направляясь в сторону автобусной остановки «Рынок Слобода» они банально не могли перейти дорогу, дабы попасть к четным домам. Чтобы не нарушить правила и перейти безопасно, нужно было делать внушительный крюк с другой стороны улицы, переходя через несколько светофоров.

Да и жильцы других домов высказывали нарекания к участку, ведущему к кольцевой развязке.

- Ходим за водой на родник, что возле конечной остановки троллейбусов, и каждый раз перебегаем улицу на свой страх и риск, - рассказала жительница улицы Верхняя Дуброва Софья. - Не понимаем, почему пешеходный переход здесь не делали раньше. Обращались в мэрию, но до сих пор была тишина.

К сожалению, дело закончилось бедой — в середине августа под колеса легковушки тут угодила юная девушка. К счастью, она осталась жива, но получила травмы. Этот случай еще сильнее возмутил горожан, желающих безопасно переходить улицу.

Порой люди идут сплошным потоком. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Отвечая на вопрос об организации перехода руководитель региональной Госавтоинспекции заверил, что его ведомство в этой ситуации полностью на стороне пешеходов.

- Очень много обращений жителей данного микрорайона по этому поводу поступало и в администрацию, и в наш адрес. Принципиально никто не против установки там пешеходного перехода. Там действительно народная тропа, люди идут, им удобно, и обустройство пешеходного перехода напрашивается. Но, насколько нам известно, там есть инженерные сложности, связанные с коммуникациями, и технически город сейчас думает, как это реализовать, - рассказал тогда Артур Амосов и заверил, что «пешеходник» в этом месте сделают однозначно.

И действительно, 29 августа прямо на выезде на кольцо со стороны «Вышки» рабочие установили несколько светофоров — два для пешеходов и один для водителей, которые поедут с Верхней Дубровы. Светофоры еще не включены, а «зебру» нанести не успели, так что народ еще бегает по старинке. Правда, пока не совсем ясно, будет этот переход по требованию или без. Во всяком случае, кнопку на столбах не поставили.

В мэрии Владимира затруднились с ходу озвучить технические нюансы и точные сроки запуска объекта.

- Светофорные объекты устанавливаются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в целях повышения безопасности, - объяснил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Спорный светофор

Наш автоэксперт, президент федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев считает, что место для перехода все-таки выбрали не совсем удачно.

- Переход сразу после кольца решение спорное. Скорее всего, там будет напряженная ситуация. Я бы сделал его чуть поглубже по улице, возможно, это несколько нивелировало бы заторы. К тому же, лучше всего, чтобы светофор был с кнопкой, иначе будет тяжело, - уверен Евгений.

Светофор поставили, но еще не включили. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Автоэксперт полагает, что оптимальным решением было бы интегрировать новые объекты в работу уже имеющихся светофоров, чтобы не создавать лишние помехи в движении машин.

Простые водители тоже считают, что новый объект может стать помехой.

- Я бы просто нарисовал «зебру» и этим ограничился, - говорит житель дома №42 по улице Верхняя Дуброва Алексей. - Ведь пешеходы идут в основном в тот момент, когда машины стоят со стороны «Вышки», а другие в это время едут с Верхней Дубровы. Поток там не очень интенсивный и скорости не высокие, затормозить бы успели. А так создадут пробку со всех сторон.

Зато пешеходы рады. Многие из них облегченно вздохнули и надеются, что теперь проблем с переходом не будет. «Зебра» в этом месте нужна однозначно, так что ее установка в любом случае благо, а вот будет ли это удобно для всех — покажет время.