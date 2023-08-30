Кошелек или земля: многодетным семьям Владимирской области предложили денежную альтернативу получению земли

Раньше можно было лишь получить землю. Теперь есть альтернатива. Фото: Даниил ОПАРИН

29 августа состоялось последнее заседание для депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. 8-10 сентября пройдут выборы в ЗС, а значит, часть депутатов в дальнейшем уже может не поучаствовать в разработке законов. Тем интереснее было, что примут депутаты в этот раз. Повестка была не очень богатой (чуть более 10 вопросов), но ряд важных законов народные избранники приняли.

Деньги лучше

Самое активное обсуждение пришлось на закон о создании права выбора для многодетных семей. Дело в том, что с 2011 года в регионе действует практика выделения земельных участков для многодетных семей под строительство дома. Так вот, по данным областных властей, очень многие семьи предпочли бы земле деньги, так как у них в районе нет нормальных участков под строительство. А деньги могли бы помочь с решением жилищных вопросов. В итоге, губернатор Александр Авдеев внес на рассмотрение в Заксобрание закон, предлагающий альтернативу земле.

- В очереди на получение земельного участка в регионе находятся около 550 многодетных семей. При этом в области есть целый ряд муниципалитетов, у которых просто нет свободной земли, тем более подходящей под все требования. Многодетным семьям им предложить фактически нечего. Кроме того, даже при выделении бесплатной земли не у всех многодетных есть достаточно денег для строительства, - пояснила министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина депутатам.

По словам министра, более 40 процентов многодетных родителей заявили, что предпочли бы выделению бесплатного участка деньги. Причём многие купили бы на них именно землю под строительство дома или готовый дом с участком. Причем там, где хочется им, не обязательно в муниципалитете постоянного проживания. Закон и предлагает такую альтернативу: большим семьям будет дана возможность улучшить свои жилищные условия по аналогии с материнским капиталом, это станет «земельным капиталом» для многодетных.

Теперь, если многодетные не хотят ждать земельный участок у себя в районе, они могут вместо земли получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. При этом сертификат будет иметь целевой характер. Выплату можно будет направить на:

- уплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение жилого помещения;

- оплату жилого помещения, приобретаемого по договору купли-продажи;

- оплату по договору участия в долевом строительстве;

- оплату по договору купли-продажи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;

- оплату по договору строительного подряда на строительство жилого дома.

У Кукушкиной спросили, предусмотрена ли индексация данной выплаты, ведь рано или поздно 250 тысяч станут небольшой суммой (кто-то и сейчас может эту сумму посчитать маленькой, так как недвижимость сейчас стоит дорого). На это министр ответила, что пока о возможной индексации речи в законе нет. На это спикер ЗС Владимир Киселев отметил, что депутатам будущего созыва обязательно надо будет вернуться к этому моменту.

Сам же закон был принят. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. В областном бюджете на выплаты собираются предусмотреть 87,5 миллиона рублей.

Учителям - медали, пьяным – вытрезвители

А еще депутаты на августовском заседании ЗС учредители награду для лучших педагогов и вернули вытрезвители.

«Педагогическая слава земли Владимирской области» - так будет называться медаль, которая учреждена была депутатами. Ее будут вручать лучшим школьным учителям и воспитателям детских садов, имеющим большой стаж и почитаемым в своих коллективах. В этом году её получат 55 педагогов.

Что касается вытрезвителей, то об этом заявил и.о. министра здравоохранения Владимирской области Александр Жестков. Он уточнил, что это на самом деле приведение регионального законодательства в соответствие к федеральному. Однако сам факт того, что в области появятся вытрезвители, говорит, что проблема пьющего населения существует по всей стране. А не только во Владимирской области, про алкоголизм которой говорил даже Президент РФ.

Что касается подробностей, то их немного. В данный момент известно, что отвечать за их работу будет областное Правительство. Оно же будет финансировать и его деятельность. Ни сколько их будет, ни где они будут располагаться, пока неизвестно.