В школе №1 во Владимире ремонт кровли будет идти параллельно учебе

Школа №1. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Традиционно, в преддверие 1 сентября все школы и детские сады Владимирской области проходят тщательную проверку специальными комиссиями. Нынешний год исключением не стал.

Недостатков не обнаружено

В мэрии Владимира рассказали, что в текущем году направили на подготовку школ и детских садов к новому учебному году почти 80 миллионов рублей. На эти деньги в течение лета делали ремонты, приводили в порядок коммуникации, благоустраивали территорию и пополняли материально-техническую базу школ и садиков.

- Приемки состоялись, и все 100 процентов как школ, так и детских садов готовы к новому учебному году, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - Конечно, кое-какие косметические работы продолжаются, в том числе уборка территорий, но это ежедневные работы. Сами учебные заведения приняты.

Как уточнили в мэрии, с прошлого сезона никаких серьезных поломок и других недостатков обнаружено не было.

Впрочем, это не значит, что технические мероприятия там закончены. Живым примером тому служит школа №1. В мэрии уточнили, что внутри работы по ремонту вот-вот подойдут к концу, а вот снаружи потрудиться еще предстоит.

- Начались работы на кровле, но по контракту их изначально планировали провести до ноября, учебному процессу они никоим образом не помешают, - заверил Игорь Ефремов.

Кроме состояния самих зданий, комиссия обращала внимание и на вопросы пожарной безопасности, а также вопросам антитеррористической безопасности.

Как показала приемка, все школы имеют по периметру ограждения и освещение, по-прежнему везде дежурят сотрудники частных охранных предприятий. В школах и детских садах имеются тревожные кнопки и системы контроля управления доступом. В целом, паспорта безопасности по антитеррористической защищенности оформлены и утверждены во всех образовательных учреждениях.

Защита от огня

Что до противопожарных вопросов, то ребят будет охранять от огня программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Главная его «фишка» в том, что «Стрелец» в случае опасности самостоятельно передает сигнал тревоги непосредственно в пожарную часть, не дожидаясь, пока кто-то из людей заметит возгорание. Таким образом, время реагирования сокращается в разы.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области в этой связи отметили, что хотя теперь сотрудники ведомства и не входят в состав комиссий по приемке образовательных учреждений, но профилактические визиты наносят в школы и детсады обязательно.

- В настоящее время профилактическая работа в школах завершена. Сотрудники МЧС посетили все 338 школ области, - рассказала официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова.

Кстати, пожарные отметили, что за последние пять лет на объектах образования Владимирской области случилось всего 13 пожаров. Основными причинами являлись нарушения правил монтажа электрооборудования и нарушения правил эксплуатации бытовых электроприборов.

В любом случае, все 50 школ Владимира к новому учебному году готовы. В День знаний за парты столицы региона сядет 41 тысяча ребят, из которых 4637 детей окажутся первоклассниками.