Владимирская область оказалась в середняках рейтинга рынков труда

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РИА «Новости» опубликовало новый рейтинг. На этот раз анализировались региональные рынки труда в Российской Федерации. И неожиданно выяснилось, что во Владимирской области все весьма неплохо с «трудовой» привлекательностью, так как в списке из 85 субъектов наш регион оказался 37-м.

Рейтинг рассчитывался на основе анализа восьми показателей, характеризующих положение на рынке труда региона. Брались данные Росстата за 2022 год.

Специалисты сравнивали в регионах уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Дальше высчитывался средний балл. Причем максимумом считались 100 баллов, а минимумом – 0.

Впрочем, сотню не набрал никто. Первое место оказалось у Москвы (кто бы сомневался). Столица России набрала 97,9 балла. Также в тройку лидеров рейтинга вошли Санкт-Петербург и Московская область (95,2 и 86,6 балла соответственно). А вообще если посмотреть десятку лучших, то видно, что все регионы являются либо крупными банковскими, либо крупными промышленными центрами. Все эти регионы характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, низкая безработица.

Внизу рейтинга оказались представители Кавказа и Республика Тыва. Никто из них не смог набрать даже 20 баллов. А у Ингушетии, что оказалась на самом последнем месте, и вовсе набралось лишь 6,4 балла. При этом почти у всех кроме Тывы, Дагестана и Карачаево-Черкесской республики показатели по сравнению с 2021 годом даже ухудшились.

Мы привыкли считать, что у нас на рынке труда дела обстоят не очень. Многие жалуются на низкие зарплаты. Другие связывают трудовую непривлекательность региона с постоянными сообщениями о нехватке врачей и учителей. Но официальные цифры говорят о другом.

Так, по данным Минтруда региона от 2022 года, в области уровень безработицы составляет менее процента. А средняя зарплата во Владимирской области составляет 41,3 тысячи рублей. И именно эти цифры помогли Владимирской области занять в рейтинге 37 место. 33 регион получил 64,2 балла. При этом в 2021 году у Владимирской области было лишь 60,1 балла.

В ЦФО мы одни из лучших, если не считать очевидных лидеров – Москву и Нижний Новгород. Из наших географических соседей с трудоустройством лучше ситуация лишь у Рязани, которая заняла в рейтинге 26-е место. А вот Ярославль и Иваново, к примеру, оказались в списке ниже Владимира. У первых 44-е место, у вторых – 68-е.