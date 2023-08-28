Что изменится в школах Владимира с 1 сентября 2023 года: о нововведениях рассказали в Правительстве региона

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До начала учебного года остались считанные дни. В этом году в регионе за парты сядут 151 644 человека, в том числе 15 756 первоклассников. Что касается Владимира, то в городе 50 общеобразовательных школ, в которых учится больше 40 тысяч учеников. В этом году в столице региона в первый класс пойдут больше 4500 детей. Больше всего первоклассников примут школы №49 (220 ребят), №42 (216) и №46 (203).

В Правительстве региона на августовском педагогическом совещании рассказали о нововведениях в школах в новому учебном году.

Советники по воспитанию

С 1 сентября по всей стране и во Владимирской области внедряется институт советников директоров школ и колледжей по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В их числе Российское движение детей и молодежи, «Движение первых» и другие. Региональным координатором советников назначили Людмилу Вихреву.

Советники по воспитанию появятся в 147 школах области, к 1 января 2024 года число образовательных учреждений увеличится до 196. Если говорить о Владимире, то здесь советники начнут работать в 42 школах, еще 4 присоединятся к проекту с нового года.

Они будут помогать школьникам в реализации их инициатив, а также проводить точечную работу по профилактике негативных явлений в школьной среде. При этом должность заместителя директора по воспитательной части в школе останется неизменной.

Новые занятия по профориентации

С этого года в систему образования вводится школьный профориентационный минимум. Определены семь направлений деятельности, одно из них – еженедельное занятие по профориентации «Россия – мои горизонты». Школьникам предложат различные активности, которые помогут им определить свои склонности и выбрать будущую профессию.

Школы региона уже определились с уровнем, который будут реализовывать: базовый выбрали 45% школ, основной – 52%, и 12 школ выбрали для себя продвинутый уровень.

- Владимирская область – промышленный регион. В ближайшую пятилетку планируется создание более 20 тысяч новых рабочих мест. В первую очередь, требуются инженеры и высококвалифицированные рабочие, также не хватает 880 врачей и 900 средних медработников. Нужно готовить будущих специалистов со школьной скамьи. Необходимо повышать интерес школьников к таким предметам, как физика, химия, математика, биология, предлагать интересные, современные формы занятий, вовлекая в них все большее количество ребят. Начинать эту работу, в доступных вариантах, важно уже с начальной школы и даже с детского сада. Ставлю задачи развивать сеть профильных классов в каждом муниципальном образовании, создавать профильные школы, увеличить охват детей в возрасте от 5 лет соответствующими программами дополнительного образования, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.

Новые учебники по истории

С 1 сентября школы региона переходят на единые федеральные основные общеобразовательные программы. Преподавание истории в 10-11 классах будет вестись по единым государственным учебникам.

- Министерство образования Владимирской области заказало в издательстве «Просвещение» учебники «История России» и «Всеобщая история» для 10-11 классов. В школы региона уже поступило более 15 тысяч экземпляров, еще около 24 тысяч поступят к 1 сентября. В итоге школы получат 39,4 тысячи новых учебников истории, - отметила министр образования региона Светлана Болтунова.

фото с сайта Министерства просвещения РФ

Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всеобщая история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всеобщая история» (11-й класс).

Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. В новых книгах полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Появился раздел с 2014-го по сегодняшний день. Включены параграфы о спецоперации России на Украине. Есть блок о роли России в глобальных мировых событиях, подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе. Его главное отличие в том, что в учебнике по всеобщей истории значительно большее внимание уделяется странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Возвращение серебряной медали

За хорошую учебу снова станут давать серебряную медаль. Награды таким достоинством (при условии, что в аттестате не более двух четверок, остальные - пятерки) за учебу старшеклассникам вручали до 2014 года. Спустя десять лет отличившихся выпускников снова начнут поощрять медалями «За особые успехи в учении» II степени.