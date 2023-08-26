Владимирцев приглашают на «Ночь кино» и день рождения парка «Дружба»

кадр из фильма с сайта Кинопоиск

Последние летние выходные нужно провести насыщенно и ярко, тем более что во Владимире и Суздале пройдет несколько интересных мероприятий. Куда пойти вам, выбирайте!

Фильм, фильм, фильм!

26 августа Владимирский киноцентр организует во Владимирской области акцию «Ночь кино». В этом году жители региона смогут бесплатно посмотреть фильмы «Вызов», «Чебурашка» и «Праведник».

Главной площадкой проведения акции станет «Щурово городище» в Суздале - декорация фильма Павла Лунгина «Царь», перевезенная после окончания съемок в экоотель «Горячие ключи». С 17.30 до 19.30 здесь будут работать интерактивные площадки. Гости попадут в прошлое, которое создаст объединение реконструкторов. Инструкторы научат всех желающих азам владения копьем и саблей, стрелять из лука, метать топоры. На сцене пройдут конкурсы и викторины на знание отечественного кинематографа. Зрители будут угадывать мелодии из кино и получат призы. В исполнении хора Спасо-Евфимиева монастыря, группы «Мужики», Алексея Молдалиева, Артура Фирсова прозвучат песни из популярных советских и российских фильмов. В 20 часов киноцентр покажет небольшой фильм о фильме, посвященный съемкам «Женитьбы Бальзаминова». «Ночь кино» завершится просмотром фильма «Вызов» и «Чебурашка». Вход – бесплатный.

кадр из фильма "Чебурашка" с сайта Кинопоиск

Посмотреть кино и встретиться с настоящим космонавтом можно будет в Суздальском кремле. В 14 часов там покажут фильм «Чебурашка», а в 16 часов программу продолжит «Праведник». В 19 часов состоится встреча с космонавтом-испытателем, Героем России, одним из центральных действующих лиц фильма «Вызов» Антоном Шкаплеровым, где он играет самого себя. А уже в 20 часов начнется сам фильм. Бесплатные билеты можно оформить на сайте музея или в кассах музея-заповедника за 30 минут до начала показа, мест хватит всем.

Фото с сайта НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

Во Владимире площадкой акции станет Дом-музей Столетовых, где в дворике заработает кинотеатр под открытым небом. В 19.30 начнется встреча с артистом Владимиром Лаптевым. Он представит зрителям авторский киноспектакль «Дороги любви» и расскажет об участии в картине Василия Шукшина «Калина красная», снятой ровно полвека назад. Продолжением этого рассказа станет демонстрация этого фильма в 20.30.

Путешествие в Изумрудный город

26 августа парк «Дружба» отметит свой 55-й день рождения. Весь праздничный день будет пронизан изумрудным цветом и наполнен сказочными фотозонами по произведению «Волшебник Изумрудного города».

У входа в парк гостей встретят ростовые куклы. Праздничная программа начнется в 11.30 с театрализованной сказки «Теремок» от Владимирского областного театра кукол. Затем для детей состоится настоящее квест-путешествие к «Изумрудному замку». Самые активные участники программы получат угощение – мороженое.

Для любителей активного отдыха с 12 до 15 часов спортивный клуб «Росич» представит интерактивную площадку с играми и тренировками по различным единоборствам.

В 13 часов на «Изумрудной сцене» начнется яркий концерт. С творческими подарками для гостей выступят Алексей Молдалиев и Сергей Артемьев, театр фольклора «Разгуляй», Городской духовой оркестр, арт-проект «VOICE», клуб исторического и социального танца, студия эстрадного танца «Вдохновение», клуб гармоничного развития детей «Калейдоскоп». В 15.30 на центральной поляне начнется пенная дискотека «В белых облаках».

фото парка "Дружба"

В течение праздничного дня на центральной аллее и в тени деревьев будут располагаться интерактивные площадки с мастер-классами и удивительными заданиями. Каждый гость, под руководством художника, сможет «приложить кисть» для создания всеобщей картины и стать одним из создателей художественного полотна по мотивам сказки Александра Волкова.

Дресс-код — изумрудный и белый. Самым оригинальным гостям вручат подарок.

Творческие выходные в парке Пушкина

26 и 27 августа мастера проекта «Творческие выходные на Пушкинском бульваре» приглашают гостей на мастер-классы и ярмарку.

Владимирцев ждет мастер-класс Владимира Нежного «Человечки из проволоки». Жуки, рыцари, инопланетяне, герои компьютерных игр – всех их можно сделать буквально из материалов, валяющихся под ногами! К ставшими уже традиционными мастер-классам Юлии Пановой «Птичка счастья» и Елены Волковой «Совушка», самому необычному и близкому к природе «Из сучка и с задоринкой» Ольги Багузовой добавятся новые.

Мастер миниатюрных вязаных изделий Ольга Леонова познакомит гостей со своими работами и научит делать текстильные бусы. А вместе с Ольгой Богдановой можно будет создать красивую розу из гофробумаги.

Также здесь можно будет купить подарки для школьников и учителей, а также необычные и долговечные букеты из сухоцветов. На ярмарке - огромный выбор интерьерных изделий ручной работы из дерева, подбор ароматов для дома, украшения и медовые вкусности, изделия из кожи и народные куклы. В случае неблагоприятных погодных условий возможна отмена мероприятий.

Праздник будущего первоклассника

27 августа у фонтана в Центральном парке пройдет «Праздник будущего первоклассника». В 12 часов на игровой программе «В стране невыученных уроков» юные гости парка вместе с профессором Познавайкиным отправятся в увлекательное путешествие по школьным предметам и попытаются разгадать все тайны сложных, но таких нужных наук. А в 13.00 начнется большая концертная программа с участием детских танцевальных и вокальных коллективов города Владимира.

фото Центрального парка

С 12 до 15 часов на фонтанной площади парка развернутся интерактивные точки с творческими презентациями и мастер-классами от образовательных, спортивных и развивающих студий и тематическими фотозонами. Здесь можно будет узнать что-то новое, изготовить своими руками сувенир, записаться в понравившийся кружок или секцию и сделать фотографии.

Завершится праздник дискотекой «Первоклассные танцы!» с играми, конкурсами и сладкими призами!