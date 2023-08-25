Во Владимирской области отремонтируют «рассыпающиеся» котельные

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Через неделю наступит осень, а значит одним из самых насущных вопросов сейчас является подготовка к отопительному периоду. Напомним, что решение о включении отопления принимает муниципалитет. По нормативам, в течение пяти дней температура воздуха должна быть +8 градусов.

В 2022 году в областной столице в детских садах и больницах батареи потеплели 12 сентября, а в домах — 20 сентября.

11 котельных в Александрове и 6 в Гусь-Хрустальном

Во Владимирской области, и власти это не скрывают, износ сетей и оборудования достаточно большой. Однако в этом году в регионе проходит масштабная реконструкция систем.

- В последние годы какой-то бум по вложению средств. Правительством России расширена линейка финансирования: это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и специальные казначейские кредиты. Фонд развития территорий также предоставляет кредиты. Больше возможностей стало, чтобы взять деньги — чем и пользуется Владимирская область, - отметила в эфире ЦУРа министр регионального ЖКХ Елена Семенова. - Масштабная реконструкция системы теплоснабжения сейчас идет в Александрове и Гусь-Хрустальном. Там устанавливают 11 и 6 котельных соответственно. Огромных вложений, которые сейчас делаются, на моей памяти, а я 18 лет работаю в ЖКХ, ранее не было.

В целом на подготовку к предстоящему отопительному сезону в регионе было выделено больше трех миллиардов рублей. Самые масштабные работы ведутся как раз таки в Александровском и Гусь-Хрустальном районах.

Одна из остающихся проблем — состояние зданий котельных. Во многих городах и районах они построены больше 50 лет назад, и если оборудование в них более менее заменено, то здания «рассыпаются».

- В прошлом году мы выезжали смотреть аварийные здания, например, в Струнино. И было принято решение о выделении средств сейчас произведен капитальный ремонт зданий, к началу отопительного сезона все будет завершено. И не будет опасений, что где-то рухнем крыша или балки, - подчеркнула Елена Семенова.

К слову, крупные суммы выделяются не только на приведение в порядок теплосетей, но и сетей водоснабжения. В прошлом году из-за пересыхания русла реки Вязники остались без воды. Также проблемы есть в Суздальском, Камешковском, Селивановском, Судогодском и Гороховецком районах.

- В этом году губернатором принято решение оказать финансовую поддержку этим муниципальным образованиям. Дополнительно был выделен 171 миллион рублей — на замену сетей водоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, - рассказала министр ЖКХ.

Елена Семенова

А у нас в квартире газ. А у вас?

Рассказала Елена Семенова и о газификации в регионе. На 1 января 2023 года ее уровень составил 85,2 процента (в среднем по России — 73 процента). Сегодня Владимирская область занимает шестое место в рейтинге регионов страны по количеству газифицируемых населенных пунктов в ближайшие пять лет.

- В программу до 2026 года уже включено 313 населенных пунктов. После этого будет еще одна программа до 2030 года, в которую включат дополнительные пункты, которые остались не газифицированы. Предложения в «Газпром» мы уже направили, и в этот новый план вошло уже свыше 25 домов, - рассказала Елена Семенова.

Если же жители не хотя ждать так долго, то они могут воспользоваться специальной программой, заплатив часть денег за проект. Другую часть добавит область. В таком случае газификация будет включена в график работ на следующий год. В этом году таким способом было построено газопроводов на 18 миллионов рублей.

Бывают такие случаи, когда в населенном пункте газ есть, а в многоквартирный дом, находящийся в нем, он не подведен. Тогда собственники должны договориться о переходе на индивидуальное отопление. Область, в свою очередь, готова предоставить субсидии — от 150 до 250 тысяч рублей.

К слову, напомним, что в этом году Владимирская область начинает переходить на оплату тепла по факту — только в отопительный период, а не ежемесячно.

- Со следующего года 100 процентов домов перейдут на оплату по 1/7. Будут введены областные нормативы, и там, где нет возможности установки приборов учета, придется платить за отопление больше — по нормативам, - резюмировала Елена Семенова.