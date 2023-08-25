Во Владимирской области пенсию пересчитали 107 тысячам работающих пенсионеров

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Управляющий Отделением Социального фонда России по Владимирской области Антон Курбаков в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто в итоге получил прибавку к пенсии, а также напомнил о необходимости ряду пенсионеров определиться с формой получения набора социальных услуг.

Пенсионный коэффициент

Как и в прежние годы, август-2023 стал месяцем, когда большой части жителей пенсионного возраста Владимирской области сделали перерасчет выплат. Корректировка коснулась всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в 2022 году работодатели платили страховые взносы. Проще говоря, речь идет о работающих пенсионерах.

- Выплаты также были увеличены получателям пенсий по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступали средства, не учтенные при назначении выплат, - уточнил Антон Курбаков и добавил, что в данном случае имеются ввиду вообще любые средства, которые человеку полагались за год, но не были ранее перечислены по тем или иным причинам. Их попросту плюсуют к общей сумме.

Глава регионального Отделения Соцфонда напомнил, что в отличие от традиционных подъемов пенсий, производящихся по определенной формуле, августовский перерасчет зависит от зарплаты работающего пенсионера. Чем больше человек получает, тем выше окажется и пенсия.

- Максимальная прибавка в данном случае составляет три пенсионных коэффициента (один коэффициент — 124 рубля — авт.), - объяснил Антон Курбаков. - В среднем же повышение составит 240 рублей. По нашим данным, перерасчет страховых пенсий получат более 107 тысяч владимирских пенсионеров.

Руководитель регионального Соцфонда добавил, что августовский перерасчет производится автоматически, так что пенсионерам никуда дополнительно обращаться не нужно. Деньги в этом же месяце переведут согласно установленным графикам.

Кроме того, повышение коснулось накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Такая прибавка досталась 1500 пенсионерам из Владимирской области. Антон Курбаков объяснил, что перерасчет тут связан не с работой пожилых людей, а с компаниями, которые управляют их пенсионными накоплениями. По сути, данное повышение — это результат удачных инвестиций за 2022 год.

Кроме того, в августе произвели доплаты к единовременной выплате средств пенсионных накоплений — их получили более 1800 владимирцев.

Деньги или лекарства

Отдельно Антон Курбаков остановился на теме получения набора социальных услуг. До 1 октября федеральные льготники должны определиться — получать этот набор деньгами или в натуральной форме.

Под последней понимаются лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд к месту этого лечения междугородним транспортом. Кроме того, сюда же входит бесплатный проезд в пригородных поездах.

- Набор соцуслуг можно заменить деньгами как полностью, так и частично, - объяснил руководитель областного Социального фонда. - Например, пользоваться лекарствами и получать при этом деньги за санаторно-курортное лечение и проезд.

Он напомнил, что до 1 октября (последний день 30 сентября) заявление необходимо подать либо тем, кто хочет изменить порядок получения этого набора, либо тем, кому он установлен впервые. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года. Если же человека устраивает то, как он уже получает эти льготы, то и обращаться никуда не нужно.

Кстати, если пенсионер захочет в течение года, например, заменить деньги лекарствами, он сможет точно так же написать заявление, и уже на следующий месяц порядок поменяют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Руководитель Отделения Социального фонда России по Владимирской области рассказал, что сейчас его сотрудники активно помогают участникам специальной военной операции в получении всех положенных мер поддержки. Для этого в клиентском подразделении за каждым участником СВО закреплен отдельный сотрудник, помогающий в решении тех или иных вопросов при назначении и получении выплат.

Кроме того, отделению Соцфонда Владимирской области довелось взять шефство над Калининским и Ленинским районами столицы ДНР — Донецка. Специалисты приводят местные пенсии в соответствие с российским законодательством, а также другие выплаты и пособия, в том числе на детей. Так, пересмотрено уже более 12 тысяч пенсий жителей Донецка, более 2500 граждан теперь получают ежемесячные пособия по инвалидности, рассмотрено более 3500 заявлений на единое денежное пособие. Эта работа будет продолжена.