Во Владимирской области посты ДПС заменили патрульными автомобилями

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько месяцев назад среди водителей разошлись слухи, что всем известный стационарный пост дорожно-патрульной службы на трассе М-7 у микрорайона Юрьевец закрыт. Впоследствии эта информация подтвердилась, а вскоре закрылся еще один пост.

Музейный экспонат

Второй закрывшейся точкой оказался пункт, располагавшийся в Ковровском районе на пересечении трассы М-7 с шоссе на город оружейников. Многие автолюбители искренне удивлялись, так как с давних пор уже привыкли видеть как в Юрьевце, так и в Ковровском районе инспекторов, несущих службу круглосуточно.

Параллельно исчезли и «маленькие» посты ДПС на региональных дорогах. Например, запертый пост в селе Малышево Селивановского района на трассе «Владимир-Муром» недавно полностью разобрали, хотя местные инспекторы часто дежурили именно в этом месте. А вот на въезде в Муром пост хотя и остался, но превратился, скорее, в музейный экспонат — полицейских там давно нет, зато площадку поблизости используют отдыхающие водители и любители фотографий у былинного камня на дороге.

И если одни водители эти посты недолюбливали, опасаясь лишней проверки документов, то другие, напротив, высказали недоумение. В народе пошли слухи, что причиной ликвидации пунктов дорожной полиции стали камеры фотовидеофиксации правонарушений, которые стремительно «завоевывают» территории.

- Камеры конечно хорошо, но кто защитит водителей ночью, если потребуется помощь полиции? Кто будет с пьяными бороться? - рассуждает водитель из Владимира Александр Дмитриев. - Полагаю, что Госавтоинспекция на дороге присутствовать должна обязательно.

Милицейская будка

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов объяснил, что на самом деле инспекторы с дорог вовсе не исчезнут, а дорожные пункты полиции себя попросту изжили.

- Стационарные посты ДПС в количестве двух единиц у нас действительно еще оставались в последние лет 15, а изначально их было около 10, располагались они практически на всех направлениях, - говорит полковник Амосов. - С развитием дорожной сети, средств связи ДПС, в связи с появлением лучшего оборудования и обеспечения инспекторов необходимость в стационарных постах утрачивалась.

Поэтому и было решено поэтапно отказываться от классических «милицейских будок». Сперва пропал пост в Гороховце на М-7 в сторону Нижнего Новгорода, затем исчез пост в Юрьевце, и последним закрыли тот самый, что действовал на повороте к Коврову.

- Они утратили свою актуальность, в том числе, в связи со строительством трассы М-12. Вообще, пост изначально имел две функции. Первая — заградительная. Вторая — они являлись стационарной точкой, где инспекторы проводили работу с водителями, проверяли документы, составляли административные материалы и так далее. Но теперь все это возможно с использованием новых патрульных автомобилей. Они у нас специализированные, и отличаются от базовых версий, оборудованы всем необходимым, - уточнил Артур Амосов.

Кроме того, инспекторам ДПС выдают планшеты, при помощи которых они могут «пробивать» водителей откуда угодно. Впрочем, действуют планшеты лишь там, где есть связь. Что до заградительной функции, когда эти точки выполняли роль своеобразных блокпостов, то она действительно ушла в прошлое.

- Решение о ликвидации принято, но в связи с этим высвободилось достаточно большое количество личного состава, который используется в мобильном варианте несения службы, - резюмировал руководитель областного Управления ГИБДД.

Таким образом, инспекторов на дорогах стало даже больше. Кстати, что касается «кадрового голода», то Артур Амосов добавил, что в его ведомстве такового практически нет, и некомплект сотрудников варьируется в значениях от 4 до 6 процентов, что совершенно не критично.