12 процентов школ Владимирской области будут учиться в две смены

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во владимирской области подготовка школ к новому учебному году вышла на финишную прямую. Кампания по приемке образовательных учреждений уже завершена. Она показала, что 913 организаций (а это 100 процентов) к 1 сентября готовы. Кроме того, в день знаний откроет свои двери блок начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района.

Общая численность школьников в новом учебном году составит 151644 человека, в том числе 15756 первоклассников. Что касается Владимира, то в городе 50 общеобразовательных школ, в которых учится больше 40 тысяч учеников. В этом году в столице региона в первый класс пойдут больше 4500 детей. Больше всего первоклассников примут школы №49 (220 ребят), №42 (216) и №46 (203).

В новом учебном году около 12 процентов школ области будут работать в две смены (по стране - 15,3 процента). Вопрос ликвидации второй смены будут решаться с помощью ввода новых школ. Напомним, что сейчас в регионе их строится восемь. Программа строительства будет продолжена, уверяют в региональном Министерстве здравоохранения.

Бесплатными учебниками по основным программам обеспечены 100 процентов учащихся.

- Сейчас важно обеспечить своевременную доставку в школы новых государственных учебников истории для 10-11 классов, поскольку с 1 сентября старшеклассники должны начать учиться по ним. Учебники заказаны, первая партия в 15 тысяч экземпляров уже поступила в регион, - подчеркнула региональный министр образования Светлана Болтунова.

Также на 100 процентов выполнена задача обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начального звена (1 – 4 класс), его будут получать 63237 младшеклассников. Всего же горячим питанием будет охвачено 75 процентов школьников (113135 человек).

Еще один важный вопрос — подвоз учеников до 201 школы. Для этого подготовлено 304 автобуса. При этом планируется продолжить участие региона в программе обновления парка школьных автобусов по линии Министерства промышленности и торговли: до конца года должна быть заменена 31 машина. И тогда весь парк автобусов будет в порядке.

- Система образования Владимирской области преображается. Строятся новые объекты, меняется учебная программа, происходит цифровая трансформация. Это накладывает особую ответственность на систему образования на всех уровнях. Правительству области и органам местного самоуправления необходимо оказывать содействие в решении задач, стоящих перед образованием региона, – отметил на оперативном совещании губернатор Александр Авдеев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уже сформирован график каникул на новый учебный год.

Осенние каникулы могут начинаться не ранее 29 октября и заканчиваться не позднее 6 ноября. Зимние каникулы могут начинаться не ранее 30 декабря и заканчиваться не позднее 8 января. Весенние каникулы могут начинаться не ранее 16 марта и заканчиваться не позднее 24 марта. Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов могут начинаться не ранее 17 февраля и заканчиваться не позднее 25 февраля.

У школьников, которые учатся по «модульному режиму обучения», каникулы могут начинаться не ранее 30 сентября и заканчиваться не позднее 8 октября, могут начинаться не ранее 11 ноября и заканчиваться не позднее 19 ноября, могут начинаться не ранее 30 декабря и заканчиваться не позднее 7 января, могут начинаться не ранее 10 февраля и заканчиваться не позднее 18 февраля, могут начинаться не ранее 23 марта и заканчиваться не позднее 31 марта.