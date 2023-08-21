В массовом отравлении шаурмой владимирцев подозревают жителя Московской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Первый подозреваемый появился в уголовном деле, которое было заведено сотрудниками Следственного управления СК России по Владимирской области после массового отравления шаурмой в местных заведениях общепита.

Как сообщили в региональном Следкоме, уголовное дело расследуется по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Теперь в этом деле имеется конкретное лицо.

- Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области, - сообщила старший помощник регионального СУ СКР Евгения Горина.

Следователи полагают, что этот гражданин поставлял в заведения общепита Владимира мясо, которое не отвечает требованиям безопасности. Если конкретно: переработку производили с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Сейчас задержанный допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним — с 16 августа на территории Владимира начались массовые обращения людей в больницы и поликлиники по поводу пищевых отравлений. По последним данным регионального Минздрава, пострадало 107 человек, почти половина из которых госпитализирована.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования, проводимого областным Управлением Роспотребнадзора и межрегиональным главком Росельхознадзора, а также в ходе прокурорской проверки, обнаружилось, что все заболевшие ели шаурму в пяти заведениях общественного питания, расположенных на территории Владимира.

К счастью, ни одного смертельного случая не произошло, все заболевшие идут на поправку. Многим поставлен диагноз «сальмонеллез». Допустившие нарушения точки общепита временно закрыты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После массового отравления шаурмой во Владимире, горожане уже боятся приближаться к точкам быстрого питания, дабы не попасть в больницы. Но есть и смельчаки, которые готовы рискнуть ради любимого вкуса. Профессиональные кулинары дали советы, как избежать покупки сомнительной продукции в заведениях, торгующих шаурмой (читать далее).