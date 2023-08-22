«Нырнул и вниз!»: во Владимирской области 9-летний мальчик спас тонувшую в пруду девочку

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О героическом поступке своего воспитанника рассказал детский футбольный клуб «Торпедо» из подмосковного города Люберцы. Ученик местной гимназии Гордей Рыбаков гостил у бабушки в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, когда они с друзьями случайно оказались на берегу безымянного водоема.

«Это Гордей меня спас!»

Инцидент произошел 15 августа в деревне Мокрое. По словам представителей ДФК «Торпедо», девятилетний Гордей не только вытащил из воды утопавшую семилетнюю девочку, но и сам вызвал ей «скорую помощь» и даже сделал искусственное дыхание, благодаря чему пострадавшая очнулась.

Когда история разошлась в соцсетях Владимирской области, многие местные жители даже не поверили: ребенок сделал то, на что не способны даже многие взрослые. Однако в люберецком «Торпедо» в беседе с «КП-Владимир» подтвердили, что все это произошло именно так.

- Действительно, Гордей Рыбаков мой воспитанник, занимается у меня уже третий год, - рассказал футбольный тренер Никита Рудаков. - Не могу сказать по поводу его навыков искусственного дыхания, но отлично знаю, что плавает он очень хорошо. Гордей единственный из младших, кому я во время сборов разрешал плавать вместе со старшей группой, потому что был в нем уверен. Когда узнал о произошедшем, я поблагодарил его отца и маму за сына.

Защитник Гордей Рыбаков спасает не только свою команду, но и тех, кому требуется помощь. Фото: ДФК "Торпедо" г. Люберцы

В свою очередь, родители юного героя уточнили, что сын в Гусь-Хрустальном районе гостит летом у бабушки. Когда все случилось, он сразу же позвонил маме и папе.

- Они пошли купаться с ребятами и услышали крики. Сын, не задумываясь, бросился в воду. Гордей все это очень спокойно описывал, будто ничего особенного не сделал. Хотя, возможно, в тот момент просто был на эмоциях, - улыбается папа мальчика Денис. - Я его сам потом спрашивал, откуда он знает, как делать искусственное дыхание? А сын ответил, что видел ролики в интернете.

Мама Гордея добавила, что ребенок почти всю сознательную жизнь занимается спортом — сперва была гимнастика, затем с первого класса начался футбол. Мальчик в команде стал защитником и имеет кубок лучшего игрока. Так что с физической подготовкой у него все в порядке, а плавает и ныряет Гордей и вовсе почти с пеленок.

- Он действительно не только вытащил девочку, но и сделал ей искусственное дыхание, и сам вызвал «скорую», однако ее не дождались и увезли ребенка к родителям на чьей-то машине. Мама у девочки медработник, она сама оказала ей необходимую помощь. Потом мама мне звонила, благодарила, и сказала что сообщит о поступке Гордея в гимназию, - объяснила Екатерина.

Мать спасенной девочки затем говорила, что дочь после случившегося несколько дней приходила в себя, а потом сказала: «Это Гордей меня спас!».

Маленькие спасатели

Сам Гордей Рыбаков согласился поделиться подробностями этой истории, но был очень скромен. Он добавил, что не один участвовал в спасении. Вместе с ним в тот день на берег пруда пришли его друг Антон Мытаров и подруга Полина.

- Это даже не озеро, а большой глубокий пруд, на середине которого глубина метра четыре, а может больше, - рассказывает Гордей. - Мы пришли и услышали, что дети на берегу кричат: «Спасите, помогите!». Сначала даже не увидели кто тонет, а потом я гляжу - голова всплывает.

Мальчик в одну секунду бросился в воду и оказался в том месте, где виднелась голова маленькой девочки. К тому моменту она снова скрылась в пруду.

- Я нырнул и метра два плыл вниз, потом подхватил ее и поднял. Я вдохнул воздуха, держал девочку наверху, а сам плыл под водой, - вспоминает Гордей. - Потом добрался до берега, и когда сантиметров 70 оставалось, подбежал Антон и помог вытащить ее, потому что у меня уже силы кончились.

Гордей вспоминает, что трудностей с подъемом утопавшей не испытывал — девочка оказалась легкой, однако сил все-таки затратил немало. Уже на берегу ребята принялись делать находившейся без сознания девочке искусственное дыхание, благодаря чему спасли ей жизнь.

- Она выплюнула всю воду и задышала. Мы показывали ей один палец, потом два пальца, чтобы понять, все ли у нее нормально, - объясняет юный спасатель. -Еще мы сказали девочке, что она чуть не утонула. Потом я вызвал скорую помощь, но приехал на машине их сосед по дому и забрал ее. Что было после я уже не знаю, возможно, что «скорая» их в другом месте дождалась.

Гордей Рыбаков. Фото из семейного архива

Гордей добавил, что раньше никогда на секцию плавания не ходил, да и спасать ему никого не доводилось. Однако мама маленького героя поделилась историей, которая произошла с Гордеем в раннем детстве, когда ему было три годика. Оказывается, он катался на горке и увидел, что подошла девочка 1,5-2 лет. Тогда малыш спустился, взял ее за руку и помог забраться наверх.

- Он вообще отважный, всегда придет на помощь, у него это, наверное, заложено в детстве, - заключила Екатерина.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области уточнили, что сейчас рассматривают вопрос о поощрении маленького героя.