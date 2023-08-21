"Ощутите запах, присмотритесь к цвету": после массового отравления во Владимире эксперт рассказал, как правильно выбирать шаурму

От некачественной шаурмы пострадали 107 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После массового отравления шаурмой во Владимире, горожане уже боятся приближаться к точкам быстрого питания, дабы не попасть в больницы. Но есть и смельчаки, которые готовы рискнуть ради любимого вкуса.

О том, как выбрать шаурму, чтобы не попасть на больничную койку, рассказал президент Владимирской ассоциации кулинаров Кирилл Синичкин.

Кирилл Синичкин. Фото предоставлено героем публикации

- Пищевая безопасность - это одна из самых больших проблем любого предприятия общественного питания, потому что неукоснительное соблюдение всех норм и правил, гарантирующее сохранность самочувствия и здоровья потребителя, требует серьезных финансовых ресурсов. Заведениям стритфуда сложно обеспечить закупку продуктов питания у проверенных и надежных поставщиков, правильное хранение и использование сырья, наличие профессионального повара с медицинской книжкой и многие другие условия. Очевидно, что человеку, который торопится и хочет быстро перекусить не удастся на ходу запросить и проверить все эти моменты у продавца шаурмы или хот-догов. Поэтому лучше всего внимательно присмотреться к точке питания и тому, что вам продали: ощутить запах, присмотреться к цвету знакомых ингредиентов. Но даже если вам кажется, что все нормально, это не будет являться гарантией безопасности. Лучший совет – не гнаться за дешевизной в ущерб своему здоровью, питаться в стационарных заведениях общественного питания, которые дорожат своей репутацией, или дома, а также соблюдать личную гигиену, особенно в жаркие дни, - подчеркивает эксперт.

Напомним, что от отравления шаурмой во Владимире пострадали 107 человек, в том числе 23 ребенка. Госпитализировано 67 человек, среди них есть беременные и даже трехлетний малыш! В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Радует, что тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку.

Региональное Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия.

В точках питания царила антисанитария. Фото Роспотребнадзора по Владимирской области

Следственный комитет Владимирской области завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».