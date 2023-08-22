В Муроме археологи начали раскопки нового могильника

Фото Института археологии РАН

Территория расселения летописной муромы прочно ассоциируется с округой Мурома в левобережье Оки, в то время как памятники правобережья известны меньше. Здесь расположено девять муромских могильников, на большей части из которых раскопано по несколько погребений в начале-середине ХХ века.

В полевой сезон нынешнего года Волжской экспедицией Института археологии РАН совместно с экспедицией Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника были начаты раскопки нового муромского могильника, расположенного на правом берегу Оки. Памятник был открыт осенью 2022 года, когда от местных жителей в Нижегородский музей поступили сведения о грабительских раскопках на его территории.

Богатые мужские захоронения

На территории памятника было заложено два раскопа общей площадью почти 200 квадратных метров и исследовано 11 погребений, в которых изучено 13 захоронений (два погребения были парными). Благодаря глинистым грунтам, впервые для муромы удалось зафиксировать остатки погребальных конструкций. Они прослежены на дне могил по периметру погребения в виде отпечатков с крестообразными углами.

- Отличительной особенностью исследованной части могильника является преобладание мужских захоронений. Из двенадцати захоронений, исследованных в раскопе 1, только четыре были женскими. Все мужчины погребены с оружием - копьями, топорами и пешнями. В четырех мужских захоронениях в области пояса обнаружены по два дирхема. В погребении 7 в кошельке лежала целая монета, обрезанная половинка и еще небольшой фрагмент. В погребении 2 найдено 5 свинцовых гирек, - сообщает Институт археологии РАН.

Мужское погребение с набором вещей. Фото Института археологии РАН

Наиболее примечательным является захоронение 11, в котором мужчину сопровождал богатый набор вещей, включающий топор, копье, нож и кресало с кремнем. В изголовье лежал котелок из цветного металла и глиняный горшок. Комплекс украшений включал четыре бронзовых браслета, два серебряных перстня, обувные украшения. В области пояса найден поясной набор, дважды обернутый вокруг пояса. Поясные бляшки выполнены из белого металла и покрыты позолотой. Подобные пояса относятся к наборам венгерского типа и встречаются на широкой территории от Пермского Прикамья до Карпатской котловины. Слева к поясу была прикреплена сумочка из хвоста бобра, в которой лежали два дирхема, железное кресало, кремень. В изголовье найдены многочисленные фрагменты позументов, изготовленных из парных золотных нитей. В качестве дара слева от погребенного были положены женские украшения – привески от головного убора, муромские височные кольца, гривна глазовского типа, браслеты, поясная ажурная пряжка, обувные украшения. Статусность погребенного подчеркивается и размерами захоронения, его длина достигает 2,7 метра при ширине 1,6 метра.

Ограбленные женские погребения

Женские погребения на могильнике ограблены и об уборе можно судить только по находкам в парном погребении. Здесь слева от мужчины была погребена женщина в уборе, характерном для муромы позднего этапа, когда он утрачивает головные жгуты. В состав головного убора входит венчик с пронизковидными привесками в области висков и височными кольцами муромского типа.

Все обнаруженные в раскопе погребения совершены в короткий промежуток времени, о чем говорит как набор украшений, так и находки монет. Все дирхемы укладываются в самое начало X века, что позволяет отнести данный участок к первой четверти.

Монеты. Фото Института археологии РАН

Исследования нового могильника на правом берегу Оки позволяют утверждать, что здесь фиксируются аналогичные процессы, что и в левобережье, когда с Х века мурома активно включается в международную торговлю. В то же время в правобережье до сих пор не найдены погребения заключительной стадии существования муромской культуры, и судьба правобережной муромы пока остается загадочной.