Губернатор Александр Авдеев: "Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек"

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовое отравление шаурмой во Владимире продолжает набирать обороты — пострадавших становится все больше. На оперативном совещании этот вопрос рассмотрели в Правительстве Владимирской области.

- Во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

По последним данным регионального Минздрава, в больницах находятся 67 человек. Среди них 51 взрослый и 16 детей. Причем пострадали не только жители областного центра, но и двух соседних регионов.

У сотрудников точек быстрого питания взяли пробы. Фото регионального Управления Роспотребнадзора

Региональное Управление Роспотребнадзора совместно с прокуратурой выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретенное без документов, и антисанитарные условия. На нескольких точках отсутствовали вода или санузел. Кроме того, сотрудники, которые готовили шаурму, находились на работе без специальной санитарной одежды и медицинских книжек, не были осмотрены на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

В точках быстрого питания были антисанитарные условия. Фото областной прокуратуры

- Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в Следственный комитет. С главным санитарным врачом области Татьяной Даниловой мы договорились о предоставлении информации о поставщиках некачественного мяса, как только они будет определены. Это необходимо знать бюджетным учреждениям, чтобы понимать, с кем опасно сотрудничать, - подчеркнул Александр Авдеев.

Следственный комитет Владимирской области завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Во Владимире опечатали пять точек, где купили некачественную шаурму. Фото регионального Роспотребнадзора

Напомним, о первых случаях отравления 17 человек стало известно 17 августа. Уже известно, что мясо в торговые точки поступало без ветеринарных сопроводительных документов.

Кстати, массовое отравление шаурмой в июне произошло в Братске Иркутской области. Все пострадавшие перекусили в одном и том же кафе "Шаурму хочу". Всего отравилось 103 человека, из них 46 были госпитализированы. Братчане жаловались на озноб, боль в желудке, повышенную температуру. В итоге выяснилось, что причиной отравления стали просроченные наггетсы. Они поступили в кафе без документов. Следственный комитет завел уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Суд приостановил деятельность кафе «Шаурму хочу» на неопределенный срок.