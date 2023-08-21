Во Владимире ГИБДД предрекает «коллапс» из-за выделенных полос для автобусов

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Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов в ходе своей пресс-конференции затронул наболевшую тему организации выделенных полос

Появление такого новшества еще в 2022 году анонсировал тогдашний глава города Владимира Андрей Шохин. В ту пору он обещал обустроить первую «выделенку» в районе химзавода на улице Большая Нижегородская.

Чуть позднее при разработке комплексной схемы организации дорожного движения такие полосы предлагалось организовать также на улице Добросельской от улицы Егорова до улицы Погодина, на проспекте Ленина между поворотом на Верхнюю Дуброву до Студеной горы, на улице Большой Нижегородской от улицы Погодина до площади Фрунзе, и на Студеной горе от проспекта Ленина до улицы Дворянской. Проще говоря, вся центральная транспортная артерия города должна была получить «выделенки».

Однако в реальности этого не случилось, если не считать уже давно действующий выделенный кусочек для автобусов и троллейбусов на площади Победы. Начальник регионального Управления ГИБДД полагает, что причина этому кроется в особенностях самих городских улиц.

- Действительно, вносились планы обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта как минимум на центральных магистралях. Но с учетом конфигурации наших городских улиц, есть серьезные опасения, что и без того сложная транспортная ситуация в утренние и вечерние часы при их обустройстве усилится, - полагает Артур Амосов.

Для примера он привел тот же проспект Ленина, имеющий сейчас по три полосы движения в каждую сторону. Если же оставить только по две, ситуация может кардинально измениться.

- Да, таксистам, наверное, будет удобнее. И общественный транспорт поедет чуть быстрее. Но заторовая ситуация для всех остальных участников движения может возрасти кардинально, - заявил руководитель областной Госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, пока городские власти не приняли окончательного решения, в том числе и по срокам. В горадминистрации Владимира подтвердили, что пока каких-то новых предложений по обустройству «выделенок» не вносилось.

- Сейчас готовится новая концепция работы общественного транспорта, которая появится в ноябре, -уточнил официальный представитель мэрии Алексей Алекин.

Также в Госавтоинспекции отметили, что при строительстве новых магистралей значительно легче проектировать такие вещи, в то время как реконструкция действующей дорожной сети весьма сложна.

- И здесь должен быть баланс между приоритетом общественного транспорта и, скажем так, коллапсом для личного транспорта. Мне кажется, это нужно учитывать, - заключил Артур Амосов.

Напоследок глава ГИБДД региона добавил, что в связи с этими фактами ведется «подсчет за и против», и лишь после этого подсчета можно будет сказать что-то конкретное. Для простых жителей Владимира это означает лишь одно: в скором времени выделенных полос для автобусов и троллейбусов в столице региона можно не ждать.