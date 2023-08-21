В поликлиниках Владимирской области сохранят «живую» запись в регистратурах

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Еще в декабре 2022 года министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов рассказал о том, что наш регион попал в число 19 субъектов страны, где появится «горячая линия» для записи к врачу вместо классической регистратуры. Однако время внесло в планы чиновников некоторые коррективы.

Отложенная задумка

По задумке, всех регистраторов региональных медучреждений должны были объединить в единую службу, которая работала бы на базе «горячей линии» по телефону 122. Сам колл-центр должен расположиться в Медицинском информационно-аналитическом центре Владимирской области.

Таким образом, любой житель региона вне зависимости от адреса и поликлиники приписки смог бы записаться к тому или иному специалисту, не выходя из дома.

Эту задумку стали называть «Инцидент-38» по названию соответствующего документа Министерства здравоохранения России.

Глава областного здравоохранения Артем Осипов тогда рассказывал, что все сотрудники регистратур должны пройти специальное обучение, и уже с весны 2023 года приступить к работе в рамках этой службы.

Однако весной ничего подобного не случилось. Минздрав региона объяснил ситуацию тем, что еще не всех регистраторов успели обучить, а также трудностями с записью к стоматологам. Так что срок перехода на запись через колл-центр перенесли на ближайшее будущее.

Классическая схема

Тем не менее, уже и лето подходит к концу, а жители Владимирской области никаких изменений в работе поликлиник не заметили.

- Был на днях у врача, так регистратуры как работали, так и работают. И все так же сидим в очереди, - посетовал житель Владимира Дмитрий.

Мы направили очередной официальный запрос в областной Минздрав, попросив прояснить ситуацию с «Инцидентом-38» на текущий момент, и получили любопытный ответ.

- Единая регистратура на территории региона работает, - объявил Артем Осипов. - Вместе с тем, для медицинских организаций Владимирской области предусмотрен переходный период — до середины осени текущего года. По окончанию периода основной объем дистанционной записи по телефону будет осуществляться через «горячую линию» на базе многоканального телефона «122».

Министр здравоохранения региона отметил, что по-прежнему будет сохранена самостоятельная запись к 14 специалистам. К остальным будут записывать только участковые терапевты и педиатры. В число этих специалистов вошли: врач-терапевт, врач общей практики (семейный доктор), хирург, офтальмолог, ЛОР, врач-акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, врач-педиатр, а также детские хирург, стоматолог и психиатр. Впрочем, этот перечень на уровне Владимирской области по-прежнему планируется расширить с учетом нехватки участковых терапевтов и педиатров, дабы не перегружать их лишней работой.

А по-прежнему работающие регистратуры в Минздраве объяснили очень просто.

- «Живая» запись в медицинских организациях сохранится, в первую очередь, для удобства старшего поколения, - резюмировал Артем Осипов.

Таким образом, полного ухода от классической регистратуры во Владимирской области так и не состоялось. Впрочем, быть может это и к лучшему, так как пенсионеры уже высказывали претензии по поводу попыток записаться по телефону.

В областном Министерстве здравоохранения добавили, что сейчас все еще проводится работа по дооснащению и обучению специалистов регионального колл-центра.