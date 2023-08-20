Владимирские дома здания украсили лев, дракошка и цветы жизни

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте

Месяц назад в областном центре стартовал третий фестиваль уличного искусства «Загфест 33». В этом году участники подали в два раза больше заявок, чем в прошлом. Художники работают на улицах города до сих пор.

В общей сложности во Владимире должно появиться 18-20 крупных работ и столько же небольших — на коммуникационных шкафчиках. Половина работ уже радует владимирцев своей яркостью и оригинальностью.

Лови его

Открыл фестиваль известный владимирский художник Мишкин. На улице Комиссарова, 8б появилось граффити «Лови его», отсылающее нас к «Охотникам за привидениями».

- Многие уличные художники, занимающиеся нелегально граффити или стрит-артом на улицах, чаще всего находятся в состоянии риска быть пойманным , кто-то долго выискивает место, определяется с формой и скоростью создания работы, иногда все проходит гладко, а иногда в спешке удираешь ноги. Незаметно прийти, незаметно уйти -вот наш девиз. Да, тут я порисовал вполне легально и спокойно, но мой путь продолжается и бывало и бывает всякое на нем, - рассказывает историю создания граффити Мишкин.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте. Автор Арина Митякина

Мстерская вышивка

Еще одну работу выполнил Алексей Besto по адресу: улица Алябьева, 23. Как говорит художник, в эскизе можно увидеть мотивы мстерской вышивки, которой славится Владимирская область.

- Я изобразил их в своем стиле с добавлением фирменных элементов. Картинка не несет глубокого смысла, все держится на эстетике, симметрии и графических приемах, - описывает Алексей.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте

Цветы жизни

Необычайно яркую работу представила барнаульская художница Анастасия Petra. На трансформаторной будке в Октябрьском военном городке, 25 выросли «Цветы жизни». Изогнутые линии лепестков символизируют женственность, в то время как острые, заостренные кончики символизируют мужественность.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте.

Из серии «Закономерность»

Современный российский художник Андрей Ведро украсил граффити фасад дома на улице Алябьева, 9 и стену на стадионе «Торпедо».

- Беспредметная геометрическая композиция является частью серии «закономерность», погружает зрителя в метафизическое пространство вариантов , где всякая случайность - лишь неустановленная закономерность, - говорит о работе ее автор.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте.

Сияние

Одна из самых необычных и умиляющих работ «Сияние» появилась на улице Безыменского, 11г. Ее создала художница Анастасия Nan. Дракошка вырывается из самого сердца солнца, сверкающий лучами, будто он обретает крылья. Его пушистые уши и нежные глаза дарят ощущение ласки и спокойствия, в то время как мощный драконий корпус вобрал в себя всю силу и мощь мифического существа. Фиолетовые оттенки, преобладающие в работе, уводят в мир глубоких эмоций и магической тайны.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте.

Еще одна абстрактная работа девушки украшает стену на стадионе «Торпедо».

Лучше один раз увидеть

Еще один мурал от художника Твесо вдохновлён всемирной народной мудростью - вступить в диалог со зрителем художник сможет , лишь при непосредственном созерцании его произведения . Слова "лучше один раз увидеть" обретают живую форму и выражаются в разнообразных стилистических решениях. Преобладающая стилистика вдохновлена старорусским искусством, и каждая буква отображает эту эпоху в своем уникальном виде.

Увидеть работу можно по адресу: улица Безыменского, 11г.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте.

Солнечный лев

На улице 1-ая Пионерская, 24 можно увидеть солнечного льва, которого нарисовал художник Андрей Aznet.

- Основным сюжетом работы является плывущий по свету, словно осязаемой материи, “солнечный лев”, рассеивающий окружающую тьму. Идея произведения в том, чтобы визуализировать то, как творчество дарует возможность разогнать сгущающиеся тучи рутинной повседневности. В изображении пересекаются техники имитации мозаики и граффити, отображая преемственность поколений и художественных приемов в изобразительном искусстве, а также выразить уважение трудам мастеров прошлого, - объясняет свой замысел Андрей.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте.

Муза

Дуэт Грибная Заваруха представил работу под названием «Муза». Этой работой они хотели показать, как представляют себе явление «ночного вдохновения».

- За основу художественного решения мы решили взять мотивы стиля модерн. «Дудец» с трубой, раздувающий пламя на «факеле» кисточки, символизирует неразрывную и необходимую связь между разными видами искусства. Девушка на данном рисунке представляет собой некий центр «силы», рождающий и объединяющий творчество. Мы не хотим вкладывать слишком много смысловой нагрузки в нашу работу и надеемся, что каждый увидит в ней что-то своё! - говорят авторы.

Увидеть граффити можно по адресу: улица Университетская, 9.

фото из группы фестиваля "Загфест 33"в ВКонтакте. Автор Арина Митякина

И это далеко не все работы, которые порадуют владимирцев этим летом. Ищите на улицах города!