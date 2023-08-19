Владимирцев приглашают на Яблочный Спас и день рождения Загородного парка

Фото ВСМЗ

19 и 20 августа ожидается теплая солнечная погода, а значит не время сидеть дома. Лучше поучаствовать уличных мероприятиях, ловя последние летние деньги. «Комсомолка» собрала самые яркие события этого уикенда.

Поесть яблок в Суздале

19 августа в Суздале традиционно пройдет Яблочный Спас. Правда, в этом году праздник пройдет в Музее деревянного зодчества. В 11 часов начнется освящение плодов, после чего состоится десятиминутное выступление Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и открытие праздника.

На главной площадке, сменяя друг друга, гостей будут радовать Ансамбль фольклорной песни «Радуница», исполнительница русских народных песен Елена Козырева и этновокалистка из Перми Ирина Пыжьянова. Откроются ярмарка мастеров, гастрономическая ярмарка, а по всей территории музея развернутся тематические площадки.

Фото ВСМЗ

Детская площадка будет у ступального колодца, игры и кукольное представление для ребятни там проведет фольклорная группа «Красота». У дома из села Тынцы всем желающим предложат расписать арт-объект «Яблоко». Там же в 11.30, 13.00, 14.00 раскроют секрет изготовления куклы-оберега «Суздальская травница».

В беседке у дома купцов Агаповых в 11.30 и 12.30 состоятся мастер-классы по росписи сувенирного магнита «Румяное и расписное». А еще на празднике будет действовать площадка «Деревянные игры». Праздник в Музее деревянного зодчества продлится до 15 часов. Цена билета — 600 рублей.

Колокольные звоны и духовная музыка

19 августа в Суздале состоится X Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне». Он откроется в 11.00 торжественным праздничным звоном с колокольни Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Княжем дворе.

Дневная программа фестиваля соберет лучших звонарей из разных регионов России. Помимо концертов колокольных звонов состоятся выступления Владимирского камерного хора и Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» под управлением Владимира Контарева (Ярославль).

Фото организаторов

В 19 часов начнется вечерняя программа на Торговой площади, в которой примет участие хор «Ярославия», сводный хор Центра классической музыки и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр. Прозвучат Музыкальные картины из оперы «Сказание о граде Китеже» Римского- Корсакова, а также крупнейшее сочинение Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина».

Добраться до площадки фестиваля можно с помощью трансфера. От Театральной площади Владимира в 9.45 будет отъезжать автобус на утреннюю программу, обратное отправление после вечерней. Подача автобуса - за 15 минут до отправления. Вход на фестиваль свободный.

Рыцарские турниры

19 и 20 августа у стен Покровского монастыря в Суздале пройдет фестиваль «Суздаль-град». Там соберутся лучшие клубы исторической и военно-исторической реконструкции страны Воины Средневековья проведут турниры на мечах и командные бои. Для гостей предусмотрены и другие развлечения - настоящая средневековая ярмарка, увлекательные интерактивы и мастер-классы. Вход — свободный.

Фото из группы "Суздаль-град" в ВКонтакте

Медовый день рождения Загородного парка

20 августа парк культуры и отдыха «Загородный» приглашает на свой 62-й день рождения. Пространство в этот день будет поделено на «соты» - праздничные секции.

Самая шумная площадка «Детские радости-медовые сладости» откроется на малой сцене в 12.00. Ребят ждут костюмированные персонажи, шоу мыльных пузырей, вкусные подарки, крио-шоу, салют из поролоновых кубиков и многое другое. Неподалеку от детской площадки расположится зона «Полосатые истории». Там все желающие смогут почитать книжку, сидя на мягком пуфике, сыграть в пальчиковую игру с «Тигрой» и пройти интеллектуальные уроки. Для тех, кто не привык сидеть на месте, подготовлена площадка «Вжух» - программы от фитнес-клубов города и зажигательная зумба.

«Творческий улей» расположится в «Деревне Дуралеевка» и будет работать с 12.00 до 15.30. Посетители этой площадки смогут принять участие во всех арт-активностях: флористическом мастер-классе, уроках авиамоделирования, чеканке монет, украшении восковых свечей и программе от мастерской «Ремесленный дворик».

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Насладиться концертом «Мёд в уши» в исполнении музыкантов города гости праздника смогут в 14 часов на центральной сцене парка. Продегустировать мёд свежего урожая, узнать о полезных свойствах продуктов пчеловодства и послушать секреты от опытного пасечника всех желающих приглашают с 12.00 до 17.00 на «Летнюю ярмарку». Кроме мёда на ярмарке можно будет найти изделия ручной работы, травяные чаи и «магазин красоты».

В 16.00 будут задувать праздничные свечки и каждому гостю достанется вкусный кусочек гигантского медовика! Не забудьте поддержать желто-черный пчелино-медовый дресс-код праздника. Самым нарядным подарят подарки.