Владимирский театр кукол откроет юбилейный сезон премьерным спектаклем

Спектакль "Синюшкин колодец". Фото Владимирского областного театра кукол

Прошлый театральный сезон для Владимирского театра кукол был богат на события. Артисты показали на сцене 406 спектаклей для 39481 зрителя, представили 75 постановок на выезде и 44 — во время гастролей.

Открытие детской студии

Коллектив театра участвовал в разных фестивалях и получил несколько наград. В частности, на втором Международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» актриса Юлия Ларичкина получила диплом за лучшую актерскую работу в спектакле «Тедди», на Открытом фестивале кукольников «Патриот» спектакль «Богатырь Илья из Мурома» занял первое место. На театральном форуме-фестивале «Рабочая лошадка» отметили спектакль «Звонок в прошлое» - дипломом победителя в номинации «Лучшая работа актера» награждена Марина Вахтанина, а в номинации «Лучшая работа художника» - Ирина Липатова. С фестиваля «КукСъезд» коллектив привез сразу две награды за спектакль «Матренин двор». Актерскую работу Марины Вахтаниной признали лучшей в роли Матрены, а сам спектакль получил диплом лауреата. И это далеко не все награды прошлого сезона.

- Актер Артем Никифоров стал лауреатом премии в области литературы и искусства, Илья Алаев получил Благодарность от Министерства Культуры Владимирской области. За большой личный вклад в развитие культуры и искусства знаком отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» награждена артист (кукловод) Надежда Лукьянова. За высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную деятельность Благодарность Правительства Владимирской области объявлена артисту (кукловоду) Алексею Ложкину, - перечисляют во Владимирском театре кукол.

С 15 по 22 сентября зрителей ждет долгожданное событие — пятый межрегиональный фестиваль «Золотое колечко», на котором 15 театров из разных уголков страны представят свои лучшие спектакли.

Еще одной изюминкой этого года станет открытие детской театральной студии «Первые роли». Дети 6-10 лет будут обучаться кукловождению, научатся управлять своим голосом и телом и сыграют множество ролей в отчетных спектаклях студии.

Актеры кукольного театра будут преподавать в студии "Первы роли". Фото Владимирского областного театра кукол

В октябре состоятся обменные гастроли с Краснодарским театром кукол. Также владимирские артисты примут участие в шестом международном фестивале «В гостях у Мойдыся», который пройдет в Сыктывкаре в октябре и в первом международном фестивале «Золотой гапит» в ноябре.

И о новинках

Не обойдется и без новых постановок. Юбилейный, 55-й, театральный сезон начнется с премьерного спектакля - «Синюшкин колодец». Эта постановка отличается уральским колоритом, местным диалектом, несет в себе познавательную составляющую сказов Бажова и особенностей жизни рабочих приисков начала 20 века. Это история о простом пареньке. Встретив в лесу хозяйку волшебного болота, хранящего в себе несметные сокровища, он проходит через множество испытаний, но, сохранив простоту души и твердость духа, находит свои счастье и любовь. Увидеть спектакль можно будет 27 августа.

Также зрители смогут увидеть спектакль «Медведь» по комедии Антона Чехова. Это нестареющая история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Мечты о счастье и загадочный параллельный мир помогают героям, сквозь бурю эмоций и калейдоскоп чувств, пройти тернистый путь от ненависти до любви. Спектакль рассчитан на зрителей от 16 лет.

Ближе к зиме на сцене театра покажут спектакль для детей «Девочка-Снегурочка». Зрители попадут в мир зимнего волшебства и будут следить за приключениями героини, узнают о ее чувствах и отношениях с родными и близкими. Обещают яркие костюмы, куклы-игрушки, интересный сюжет, мелодичную музыку и душевную атмосферу.

Спектакль "Девочка - Снегурочка". Фото Владимирского областного театра кукол

Но и это еще не все. До Нового года в репертуаре появятся еще три спектакля - «Снежная королева», «Жили-были дед и баба» и «Иван Рублев и Копейкино царство». Так что следите за афишей.