Во Владимирской области на М-7 ликвидируют самый опасный очаг аварийности

ДТП на 295 километре трассы М-7, произошедшее 26 июля 2023 года. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник Артур Амосов анонсировал важные изменения, которые произойдут в ближайшее время на федеральной трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе. Этот участок имеет дурную славу очага смертельных ДТП.

К сожалению, 295 километр автодороги М-7 в последние годы стал настоящим дорожным камнем преткновения. То и дело в сводках ГИБДД он фигурирует, как место столкновений большегрузов и легковушек, в которых травмируются и погибают как местные, так и транзитные водители.

Если конкретнее, речь идет о перекрестке М-7 с улицами Удобная и Железнодорожная Вязников, оборудованном светофорами.

- 295 километр является устойчивым очагом аварийности на протяжении последних трех лет. По статистике, на нем произошло более 20 ДТП с пострадавшими, пять человек погибло, - сообщил Артур Амосов.

Последний случай имел место 26 июля — водитель большегруза врезался в попутного коллегу и погиб. В ГИБДД отметили, что механизм всех аварий на этом светофоре одинаковый — встречные машины бьются в тех, кто останавливается перед ними на красный свет. Зачастую повреждения настолько сильные, что извлекать водителей и пассажиров из разбитых кабин приходится сотрудникам регионального ГУ МЧС.

- Трасса М-7 в пределах Вязников достаточно ровная, широкая и монотонная. Внимание водителей притупляется, и тут начинаются вязниковские светофоры, - говорит полковник Амосов. - Соответственно, кто-то где-то отвлекся, кто-то банально заснул. В результате происходит ДТП с печальными последствиями.

Начальник областной Госавтоинспекции не скрывает, что 295 километр является самым проблемным участком как минимум этой трассы, так что с Минтрансом и руководством ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», отвечающей за М-7, было проведено уже два рабочих совещания на тему ликвидации этого очага аварийности. Последнее совещание состоялось 2 августа.

- На нем было принято решение о ликвидации данного перекрестка и об устройстве разворотных петель и модульного надземного пешеходного перехода, - рассказал Артур Амосов. - Руководители ФКУ Упрдор определили дату, как октябрь текущего года, то есть до наступления минусовых температур и сложной погоды.

Иными словами, светофор на 295 километре уберут. В Госавтоинспекции добавили, что предлагали ликвидировать и другие светофоры на трассе, по крайней мере, в пределах Вязниковского района, однако пока на этот шаг дорожники не пошли.

- Есть вопросы с неудобством для граждан, уже поступают негативные отзывы. Но мы понимаем, что должен быть баланс между безопасностью и удобством. Поэтому категорически настаивали на этом решении, и оно было принято, - резюмировал глава областного УГИБДД.

Артур Амосов уточнил, что до этой поры на проблемном участке использовали буквально все, что могли: оборудовали шумовые полосы, ставили желтые предупреждающие щиты и даже светодиодные ленты, дублировавшие сигналы светофора. Однако никаких результатов это не принесло, так что действовать пришлось радикально. Остается надеяться, что ликвидация светофоров на 295 километре спасет много жизней, и ДТП здесь прекратятся.