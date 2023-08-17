На фестиваль «Китоврас» во Владимир приедут авторы Денис Драгунский и Яна Вагнер

Фото Российской государственной детской библиотеки

Во Владимире в парке имени Пушкина уже в третий раз состоится масштабный книжный фестиваль «Китоврас». Посетителей ждет яркая и насыщенная программа: лекции, мастер-классы, концерты, презентации книг, встречи с известными авторами, а также интересная детская программа.

- Прошлогодний фестиваль был своеобразным прорывом. «Китоврас» вышел на улицы Владимира и заманил в парк имени Пушкина тысячи горожан и гостей города. Перед оргкомитетом фестиваля стоит серьезная задача — сделать еще лучше. Море книжек, бесконечная карусель событий, выступления артистов и музыкантов — будет здорово. С утра и до темна Владимир окажется в центре литературной вселенной, - обещает программный директор фестиваля Михаил Фаустов.

В этом году книжная ярмарка «Китовраса» по сравнению с прошлым годом увеличится в полтора раза - свои книги представят более ста издателей. Отдельное место на ярмарке займут издательства Владимирской области, но также будут представлены другие города — Ярославль, Мордовия, Нижний Новгород. Цены на книжные новинки будут минимальными.

Юных посетителей ждут ежедневные показы мультфильмов студии «Союзмульфильм», занятия от лаборатории детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай, интерактивный читательский клуб. На Главной сцене фестиваля можно будет посмотреть спектакль «Принцесса и свинопас» от Московского областного государственного театра кукол, а сразу после — поучаствовать в мастер-классе по кукловождению. С юными читателями и их родителями встретятся детские писатели: Елена Усачева, Владимир Сутеев, Дарья Мультановская, Екатерина Старикова и другие.

Спектакль "Принцесса и свинопас" . Фото с сайта фестиваля "Китоврас"

В этом году участниками книжного праздника станут гости из-за рубежа — авторы детских книг из Республики Беларусь Ирина Карнаухова и Елена Стельмах, которые проведут творческие встречи с читателями и представят свои книги. Кроме того, во Владимир приедут авторы бестселлеров Яна Вагнер, Денис Драгунский, Саша Николаенко, Ксения Буржская.

С лекцией выступит уроженка Владимирской области, общественный деятель и блогер Кристина Потупчик, которая расскажет об эффективных техниках и инструментах, способных превратить чтение в хобби. Ассоциация союзов писателей и издателей России представит обладателя множества литературных премий Александра Мелихова — писатель расскажет о своем творчестве и новой книге «Сапфировый альбатрос».

Также на фестивале пройдут творческие встречи с финалистами XVIII сезона премии «Большая книга» Михаилом Турбиным и Алексеем Колмогоровым, чьи романы «Выше ноги от земли» и «ОТМА. Спасение Романовых» получили высокие оценки критиков и читателей и теперь борются за звание лучшего прозаического произведения на русском языке.

Писательница Яна Вагнер. Фото с сайта фестиваля "Китоврас"

На Главной сцене пройдут концерты музыкальных коллективов ФОН КНОФФ orchestra и LOVE ROCKET, спектакли актеров Высшей школы музыки и театра Владимирского государственного университета и театр-салона «Актеры и авторы». Любителей поэзии ждут выступления Дмитрия Бака, Данила Файзова, Юрия Цветкова. Также на фестивале пройдет отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 24».

Вход свободный.

Программа фестиваля

КСТАТИ

При входе на территорию фестиваля гостей будут осматривать на наличие запрещенных предметов и веществ. Нельзя приносить с собой: наркотические вещества, любые напитки объемом более 1,5 литра, жидкости в стеклянных емкостях, алкоголь, колюще-режущие предметы, газовые и легковоспламеняющиеся баллончики. Запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, электросамокатах, роликах.

На фестивале будут работать службы безопасности, пункт медицинской службы.