Жители Владимира просят новый пешеходный переход на улице Нижняя Дуброва

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Артур Амосов в ходе своей пресс-конференции затронул целый ряд вопросов, касающихся безопасности дорожного движения. Одним из наиболее острых стал вопрос о пешеходных переходах в областном центре.

Переходы-призраки

На днях стало известно о планах мэрии ликвидировать переход в районе остановки Ополье на улице Мира. Многие тогда возмутились, ведь много жителей пользуются этой «зеброй» для похода на рынок.

Глава областной Госавтоинспекции подтвердил, что в скором времени «пешеходника» там не будет, и объяснил это мерами безопасности.

- Действительно, мы выступили с инициативой ликвидации этого пешеходного перехода после происшествия, которое произошло на нем осенью, когда автобус сбил пожилую женщину, и она погибла. После каждого ДТП с пострадавшими и погибшими мы проводим топографический анализ территории и смотрим на обустройство улично-дорожной сети, пытаясь выработать решения, которые позволят исключить такие случаи впредь, - рассказал Артур Амосов.

Полковник Амосов уточнил, что на том участке уже есть переход со светофором буквально в паре сотен метров, так что перегружать на весьма оживленную улицу Мира частыми «зебрами» не стоит.

- Во-первых, это «режет» транспортный поток достаточно нагруженной улицы, во-вторых, не позволяет обеспечить инженерные решения, которые могли бы минимизировать последствия ДТП. Условно говоря, не стоит устанавливать «лежачие полицейские» каждые 200 метров, - объяснил руководитель ГИБДД.

Артур Амосов заверил, что очень скоро пешеходы привыкнут, и не станут перебегать там, где недавно был переход. Во всяком случае, практика показывает, что число наездов в этих местах не вырастает.

А вот «зебру» на улице Гагарина, которую ликвидировали уже несколько лет назад, планов вернуть нет, хотя некоторые горожане до сих пор бегают там через дорогу. Глава региональной Госавтоинспекции отметил, что окончательное решение остается за горадминистарцией, но произойдет это вряд ли.

Напротив, в ГИБДД пообещали проверить этот кусочек улицы Гагарина и, скорее всего, дадут рекомендацию установить на нем ограждения.

Сложности устройства

Еще одной точкой, о которой немало говорили в последнее время, стал перекресток улиц Нижняя Дуброва и Верхняя Дуброва со стороны совхоза Вышка. Там недавно построили многоэтажку. Вышло так, что путь на любимый многими родник, в недавно открытый большой магазин, а теперь еще и к многоэтажке в несколько сотен квартир перерезает Нижняя Дуброва, но ни одного пешеходного перехода поблизости нет. Перейти можно лишь с противоположной стороны через несколько светофоров и делая большой, неудобный крюк.

Увы, владимирцы вынуждены перебегать там дорогу с нарушением правил, и в ГИБДД эта проблема хорошо известна. К сожалению, два дня назад на этом участке легковушка сбила юную девушку. Девушка осталась жива, но получила травмы. Инцидент имел резонанс в социальных сетях.

- По этому поводу очень много обращений поступало и в администрацию города и в наш адрес. Принципиально никто не против установки там пешеходного перехода. Там действительно народная тропа, и люди идут, как удобно. Обустройство перехода напрашивается, но, насколько нам известно, там есть определенные сложности с коммуникациями, и сейчас город думает, как это реализовать, - рассказал Артур Амосов.

Так что переход на Нижней Дуброве все-таки появится, но вот когда именно — пока неизвестно.

КСТАТИ

По сведениям областного Управления ГИБДД, в 2023 году отмечен рост аварийности с участием пешеходов во всем регионе. За семь месяцев случилось 201 такое ДТП против 176 за тот же период годом ранее. Во Владимире было сбито 74 человека против 63 год назад. Также рост наблюдается в Киржачском. Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Судогодском и Юрьев-Польском районах.

В связи с этим на региональных трассах планируется установить 20 «лежачих полицейских», и еще 42 искусственных неровностей в городах и селах. Из них 14 участков приходятся на Владимир.