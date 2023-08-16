Во Владимирской области аферисты придумали схемы обмана докторов и учителей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном главке полиции забили тревогу. На минувшей неделе мошенники внедрили на территории области новую схему «развода», жертвами которой стали представители самых гуманных профессий.

«Вам позвонит куратор»

За всю прошедшую неделю во Владимирской области было зарегистрировано 56 интернет-преступлений, причем жуликам удалось увести у доверчивых граждан 10,5 миллионов рублей. Увы, стражи порядка констатировали факт: кроме старых схем, аферисты внедрили совершенно новую, которой раньше не встречалось.

Неожиданно атакам жуликов подверглись сотрудники школ и медицинских учреждений, причем было понятно, что мошенники знают, с кем имеют дело — педагоги получали через мессенджеры сообщения якобы от директоров школ, а доктора — будто бы от главврачей.

Как уточняют полицейские, схема во всех случаях нового «развода» была одинаковой: человеку поступало сообщение от «руководителя», что в скором времени ему должен позвонить куратор профильного министерства, либо «сотрудник правоохранительных органов». И действительно, спустя какое-то время педагог или врач принимал звонок от человека, который чаще всего сводил разговор к тому, что в отношении жертвы либо ведутся оперативные мероприятия, либо возбуждено уголовное дело. Иногда людям сообщали, что они сами стали жертвами преступников, и им нужно сохранить сбережения. В любом случае, все разговоры заканчивались требованием перевести крупные суммы на указанные счета.

К счастью, большинство владимирских врачей и педагогов оказались бдительными и на уловки не поддались. Однако несколько человек все же попало в сети мошенников, и в общей сложности перевели жуликам около 1 миллиона рублей.

СМС от директора

Первой жертвой оказалась 53-летняя учительница одной из школ Владимира. Впоследствии она рассказала полицейским, что накануне ей пришло через месенджер сообщение, подписанное именем директора школы, в которой она трудится.

Псевдодиректор написал, что с женщиной скоро свяжется «профильный куратор», но при этом не стал уточнять цель разговора.

Скоро учительнице действительно поступили два звонка, и порядочно переволновавшейся женщине «сотрудник банка» и «следователь» рассказали выдуманную историю, якобы с ее счета плохие люди пытаются завладеть деньгами. Для «сохранности сбережений» жулики посоветовали педагогу перевести свои средства на другой счет, который тут же указали.

Женщина доверилась и перевела аферистам 260 тысяч рублей.

А с ее 61-летней коллеги, работающей заместителем директора в другой местной школе, мошенники смогли получить гораздо большую сумму.

Все начиналось по схожей схеме, однако при этом жулики убедили педагога взять кредит в 800 тысяч рублей и перевести на их счет, что она и сделала. Но на этом аферисты не остановились, и потребовали еще 700 тысяч.

- Женщина пришла в другой банк, но банковские служащие заподозрили неладное, и связались с участковым уполномоченным, - рассказала дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Анна Старикова.

Однако даже приехавшей в банк сотруднице полиции не сразу удалось убедить женщину, что ее пытаются обмануть. Пришлось даже показывать скриншоты схожих переписок жуликов со своими жертвами. К счастью, это подействовало. Любопытно, что впоследствии учительница призналась, что знала про такие схемы обмана, но была уверена, что с ней такого не случится.

Врач купит смартфон

Третьей жертвой аферистов стала 28-летняя девушка-доктор из Владимира. Ей прислал сообщение якобы главный врач ее медучреждения, который рассказал, что в отношении ее и еще нескольких врачей оперативники проводят розыскные мероприятия, и скоро с ней свяжется «следователь».

Псевдостраж порядка действительно позвонил, и начал всяческими уловками убеждать доктора в необходимости оформить кредит в 800 тысяч рублей, а также купить смартфон, чтобы перевести деньги на какой-то сторонний счет.

- Женщина сперва поверила и действительно отправилась в банкомат, однако первая попытка оказалась неудачной. Тут она поняла, что это обман, и отказалась от дальнейших действий, - уточнили в полиции.

Таким образом, доктору удалось сохранить деньги, но бдительная женщина не стала молчать и тут же сообщила о случившемся в полицию.

Сейчас по всем фактам расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество», жуликов ищут.

Вместе с тем, в полиции в очередной раз напоминают владимирцам, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, нельзя переводить деньги неизвестным. Аферисты дошли до того, что нередко называют своих жертв по именам, тем самым усыпляя их бдительность. Однако верить подобным уловкам не нужно, и никаких кредитов и переводов оформлять нельзя. Если вам поступили подобные предложения, немедленно обращайтесь в полицию и не продолжайте сомнительных разговоров с неизвестными.