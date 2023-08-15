Во Владимире на дорогах у 14 школ положат «лежачих полицейских»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители Владимира в ночь на 14 августа заметили, что на улице Комиссарова между улицей Егорова до Суздальского проспекта начались некие дорожные работы сразу на двух участках.

Знаки в листве

По словам водителей, рабочие выставили предупреждающие знаки и занялись установкой «лежачих полицейских».

- Их ставят у переходов в районе школ №34 и №35. Не совсем понятно зачем, ведь там и без этих новшеств пробки постоянно, когда родители детей привозят, - рассказал житель Доброго Павел, проезжавший мимо.

В понедельник утром работы на месте продолжались. У двух пешеходных переходов рабочие срезали часть асфальта. В итоге получилось по две полосы поперек проезжей части с каждой стороны. Некоторые зазевавшиеся водители пролетали прямо по ним, не сбавляя скорость.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тем временем, рабочие установили рядом знаки «искусственная неровность». Правда, некоторые из знаков затерялись в обильной листве, так что водителям стоит быть внимательнее. А вот сами «лежачие полицейские» на улице Комиссарова установить на тот момент еще не успели — как только погода испортилась, бригада рабочих покинула объект.

- Все правильно делают, - поделилась местная жительница Светлана, переходившая улицу от парка «Добросельский» в сторону школы. - Поток здесь интенсивный, так что всегда переживаешь за ребенка. Так хоть скорость будут сбавлять.

Мнения владимирцев разделились. В соцсетях тоже возникли споры — одни считали, что «лежачие полицейские» у школ это благо, другие предлагали установку вместо них светофоров, а третьи возмущались тем, что родители бросают машины прямо на дороге, и заторы на улице Комиссарова станут еще сильнее.

Наш автоэксперт, президент Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев оказался среди тех, кому идея с неровностями пришлась не по вкусу.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Там имеется светофор на перекрестке с Суздальским проспектом. Плодить ограничения на магистралях — это не лучшая идея. Если есть программа по безопасным дорогам, давно пора организовать надземные переходы, - уверен Евгений Ерофеев.

Строго по ГОСТу

Но правда оказалась посередине. Как рассказали в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, «лежачих полицейских» на улице Комиссарова устанавливают строго в рамках всероссийских стандартов. Причем ни о каком очаге аварийности на этом участке речь не идет.

- Современные ГОСТы предусматривают, что у образовательных организаций, расположенных вдоль проезжей части, в местах пешеходных переходов должны быть установлены искусственные неровности. Была комиссия по безопасности дорожного движения, на которой мы обозначили около полутора десятков таких мест, - рассказал старший инспектор городского Отдела ГИБДД Валерьян Шируков.

Причем в Госавтоинспекции добавили, что предлагаемый владимирцами светофор ситуацию к лучшему точно не изменит.

- Ни один светофор не увеличивает пропускную способность, наоборот, они всегда ее снижают. А с учетом заужения проезжих частей только представьте, что будет, если у каждой школы появятся светофоры, - говорит Валерьян Шируков.

Хотя в ГИБДД в то же время не отрицают, что конкретно на улице Комиссарова действительно существует проблема, связанная с тем, что родители школьников оставляют машины на обочинах, пока отводят детей в школу. Некоторые талантливые водители даже не пытаются прижаться к краю дороги. Увы, экипаж ДПС для регулирования движения поставить там на постоянной основе не получится, но заезжать туда почаще все же обещают.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии тоже подтвердили, что работы на улице Комиссарова проводятся в плановом режиме.

- К 1 сентября увеличиваем безопасность подъездов к образовательным учреждениям. Это плановая работа, которую мы проведем не только там, но в целом на 14 адресах, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Точный список мест, где еще появятся «лежачие полицейские», в мэрии пообещали озвучить в самое ближайшее время.