В Муроме на Оке активно проверяют «моторки» и нерадивых купальщиков

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С приходом жары на территории ЦФО участились ЧП на воде. Происшествия бывали и во Владимирской области, а потому наши стражи порядка не стали дожидаться большой беды и выехали на самую крупную реку региона.

Нетрезвый заплыв

Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте обслуживает не только железную дорогу, но и территорию Оки и Клязьмы, которые считаются судоходными. И если на Клязьме большого движения давно уже нет, то Ока в этом плане превратилась почти что в «водную федеральную трассу».

Чтобы лично увидеть происходящее на окских водах, мы отправились в рейд вместе с полицейскими и инспекторами ГИМС регионального ГУ МЧС.

В три часа дня 12 августа на пирсе муромской лодочной станции меня встретили инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции Егор Коротков и госинспекторы ГИМС Михаил Калачев и Григорий Яковлев. В задачу ГИМС входит проверка моторных лодок, парусников, яхт, катамаранов, гидроциклов и прочих «маломерок», в то время как транспортная полиция следит за тем, чтобы дети на берегу не оставались одни.

Егор Коротков, Михаил Калачев и Григорий Яковлев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К сожалению, во Владимирской области тонут все — от мала до велика. Наиболее показателен последний случай в Судогде, где погибли 37-летняя женщина и ее 6-летний сынишка, причем случилось ЧП не на крупной реке, а на небольшом пруду. Нечего и говорить, что к Оке внимание приковано особое.

Мои напарники рассказывают, что первую часть рейда проводили еще утром.

- Ходили к Шиморскому, - показывает Михаил Калачев в сторону Меленковского района, вверх по течению.

Оказывается, там задержали двоих нарушителей — один разместил лодку прямо на фарватере, то есть на судовом ходу, а другой перевозил пассажиров без спасательных жилетов. На обоих составили протоколы. В целом же ситуация спокойная. В том числе и на диком Карачаровском пляже.

- Сегодня хотя бы дети были с родителями, - говорят инспекторы. - А иной раз одни приходят.

В общем-то, на воде и взрослые иногда ведут себя хуже детей. Напарники рассказывают, что 9 августа один из отдыхающих на муромском пляже выпил бутылку водки, а когда проводившие пеший обход сотрудники ГИМС и администрации сделали ему замечание, отреагировал неадекватно — обозвал их, внезапно бросился в воду и поплыл на середину реки.

- Доплыл почти до бакена, но там начал захлебываться. К счастью, его успел подобрать проходивший на простой резиновой лодке гражданин. А подоспевшие спасатели доставили нарушителя на берег и передали полицейским, - рассказал Григорий.

Речной нарушитель

Тем временем Михаил отдает швартовы, и катер отчаливает. Лишь на середине Оки понимаешь, насколько интенсивное здесь движение, которое с берега в глаза не бросается. Многочисленные лодки, прогулочные катера и яхты курсируют вверх и вниз по течению. На живописных берегах повсюду видны разноцветные квадратики палаток, а кое-где поднимается дымок. Отдыхающие большими компаниями слушают музыку, пытаются ловить рыбу и купаются в теплой водице.

- В целом мы знаем тех, кто ходит по нашим водам, хотя многие представители старших поколений, кому за 50-60, уже сидят на берегу, - объясняет Михаил, один из самых опытных инспекторов ГИМС региона. - Конечно, собираются новые компании, но они держатся отдельно. И все же случайных людей на Оке немного.

Но вот на середине Оки наше внимание приковала неброская с виду лодочка — в ней сидят маленькая девочка и двое мужчин. И если на ребенке спасательный жилет есть, то ее взрослые спутники оказались в одних плавках. Мужчин попросили причалить. На берегу выясняется, что у мужчин нет не только жилетов, но и документов, так что приходится устанавливать личность владельца судна через дежурную часть полиции.

Нарушители надевают жилеты. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В итоге, хотя лодке регистрация не требуется, так как вес и мощность мотора небольшие, но длина ее менее 4 метров, а значит без жилетов на воде находиться нельзя. Любопытно, что жилеты у обоих мужчин оказались при себе — они просто оставили их на дне лодки. Отцу ребенка сделали внушение, а на владельца судна составили протокол. Мужчины облачились в жилеты и обещали больше не нарушать.

К счастью, в этот день никаких происшествий на воде не случилось, и рейд благополучно завершился. В транспортной полиции отметили, что мероприятия на Оке будут продолжать без выходных. Так что любителям водных покатушек стоит помнить о мерах безопасности, и обязательно их соблюдать. В противном случае накажут штрафом.